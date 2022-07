Αποπροσανατολισμένος ο Μπάιντεν στην άφιξή του στο Ισραήλ – Ζητούσε οδηγίες που να πάει και έχανε τα λόγια του

Ο Τζο Μπάιντεν μόλις έχει κατέβει από το Air Force One και δείχνει ότι πραγματικά περιμένει οδηγίες και για το ποια πορεία θα ακολουθήσει. Ο Μπάιντεν αφού φοράει με αργές κινήσεις τα γυαλιά ηλίου του, ακούγεται να ρωτάει: «Τι κάνω τώρα;»

Φυσικά τα social media πήραν φωτιά και τα σχόλια για την πνευματική κατάσταση του Αμερικανού Προέδρου δίνουν και παίρνουν.

Επίσης στην συνέχεια, έχανε τα λόγια του στις πρώτες του δηλώσεις λέγοντας: «Να κρατήσουμε ζωντανή την αλήθεια και την τιμή εκείνων που χάσαμε τιμώντας το Ολοκαύτωμα» για να διορθώσει λέγοντας «Να κρατήσουμε ζωντανή την αλήθεια και την τιμή εκείνων που χάσαμε στην φρίκη του Ολοκαυτώματος».

