Ουκρανία: Η στιγμή της έκρηξης που σκότωσε 15 άτομα σε πολυκατοικία του Ντονέτσκ (vid)

Ο κυβερνήτης του Ντονέτσκ Πάβλο Κυριλένκο είπε χθες ότι η επίθεση στο πολυκατοικία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην πόλη της Chasiv Yar. Η περιφερειακή υπηρεσία έκτακτης ανάγκης έδωσε τον αριθμό των νεκρών στις 15:00 το απόγευμα της Κυριακής, προσθέτοντας ότι θα μπορούσαν 25 ακόμη άτομα να είναι ακόμα κάτω από τα ερείπια μεταξύ των οποίων και ένα 9χρονο παιδί.

Στο μεταξύ, η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερετσούκ κάλεσε χθες τους αμάχους στην κατεχόμενη από τη Ρωσία νότια περιοχή Χερσώνα να απομακρυνθούν επειγόντως από εκεί, καθώς οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζουν μια αντεπίθεση.

Η Ουκρανία έχασε τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους της περιοχής Χερσώνας στην Μαύρη Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης της ομώνυμης πρωτεύουσάς της, τις πρώτες εβδομάδες μετά την εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου.

Πηγή: newsbeast.gr

The moment of the arrival of a Russian rocket into a high-rise building in the city of Chasiv Yar, Donetsk region. pic.twitter.com/0lPLq8pyzs