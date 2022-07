Οι διαδηλωτές… απολαμβάνουν την προεδρική κατοικία – Έκπληξη και οργή για τη μεγάλη χλιδή (pics, vids)

Οι διαδηλωτές της Σρι Λάνκα εξερευνούν σήμερα το λεηλατημένο προεδρικό μέγαρο, αφού αποκαταστάθηκε η ηρεμία στην πρωτεύουσα Κολόμπο, μία ημέρα αφότου εισέβαλαν στο κτίριο και ανάγκασαν τον πρόεδρο Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα να παραιτηθεί.

Ο πρωθυπουργός Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε επίσης έχει δηλώσει ότι θα παραιτηθεί προκειμένου να επιτρέψει να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας μια υπηρεσιακή κυβέρνηση στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα κόμματα.

Το πολιτικό χάος ενδέχεται να περιπλέξει τις προσπάθειες της Σρι Λάνκα να εξέλθει από την οικονομική κρίση η οποία προκλήθηκε από τη σοβαρή έλλειψη συναλλάγματος και οδήγησε στην αναστολή των εισαγωγών τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο βρίσκεται σε συνομιλίες με την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα για την παροχή στη χώρα πακέτου διάσωσης 3 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε σήμερα ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Η οργή για την οικονομική κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο χθες Σάββατο με ένα πλήθος ανθρώπων να εισβάλει στο προεδρικό μέγαρο. Μάλιστα κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να βουτήξουν στην πισίνα.

Περίπου 45 άνθρωποι διακομίστηκαν χθες στο κεντρικό νοσοκομείο του Κολόμπο, αλλά δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους.

Σήμερα έκπληκτοί πολίτες βρήκαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το κτίριο του προεδρικού μεγάλου. Μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, κάποια κρατώντας όπλα, στέκονταν έξω από το συγκρότημα αλλά δεν εμπόδιζαν τους ανθρώπους να εισέλθουν.

«Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο μέρος στη ζωή μου»

Μεταξύ αυτών ήταν και η 61χρονη πωλήτρια μαντιλιών Μπ. Μ. Τσαντραουάθι η οποία περιπλανιόταν στον πρώτο όροφο του κτιρίου μαζί με την κόρη και τα εγγόνια της.

«Δεν έχω ξαναδεί ένα τέτοιο μέρος στη ζωή μου», δήλωσε καθισμένη σε έναν αναπαυτικό καναπέ. «Ζούσαν μέσα στην απόλυτη πολυτέλεια ενώ εμείς υποφέραμε», κατήγγειλε.

Εκεί κοντά μια ομάδα ανδρών ήταν ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι ενώ άλλοι ανέβαιναν με τη σειρά σε έναν διάδρομο γυμναστικής με μαγευτική θέα στους κήπους του μεγάρου.

A demonstrator shows a dog as the new “Wildlife Minister” at the President Gotabaya Rajapaksa’s cabinet meeting room, at the President’s house, on the following day after demonstrators entered the building, after President Gotabaya Rajapaksa fled, amid the country’s economic crisis, in Colombo, Sri Lanka July 10, 2022. REUTERS/Dinuka Liyanawatte

A man takes selfies inside the President’s house gym, on the day after demonstrators entered the building, after President Gotabaya Rajapaksa fled, amid the country’s economic crisis, in Colombo, Sri Lanka July 10, 2022. REUTERS/Dinuka Liyanawatte

«Ειρηνική μετάβαση»

Η χειρότερη οικονομική κρίση που έχει αντιμετωπίσει η χώρα των 22 εκ. κατοίκων μετά την ανεξαρτησία της το 1948 επιδεινώθηκε, σύμφωνα με τους οικονομολόγους, από μια σειρά κακών πολιτικών αποφάσεων, για τις οποίες οι πολίτες κατηγορούν την οικογένεια του προέδρου που βρίσκεται στην εξουσία από το 2005.

Όπως και οι περισσότεροι Σριλανκέζοι η Τσαντραουάθι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα λόγω του πληθωρισμού, της υποτίμησης του νομίσματος της χώρας, τις χρόνιες ελλείψεις καυσίμων και τις συνεχείς διακοπές ρεύματος.

Ο πληθωρισμός έφτασε το 54,6% τον Ιούνιο, με την κεντρική τράπεζα να προειδοποιεί ότι τους επόμενους μήνες ενδέχεται να φτάσει το 70%.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι περίπου το 80% του πληθυσμού της χώρας αναγκάζεται να παραλείψει γεύματα.

Ξαπλωμένος σε έναν ξύλινο καναπέ ο Ουασάνθα Κουμάρα δήλωσε ότι πέρασε το βράδυ στο προεδρικό μέγαρο.

Το νερό στην πισίνα έχει βρομίσει και πλέον σήμερα κανείς δεν κολυμπάει σε αυτή.

«Αν δε φύγει θα συνεχίσω να κοιμάμαι εδώ»

Ο 33χρονος Κουμάρα, δημόσιος υπάλληλος, δήλωσε ότι επιθυμεί ο Ρατζαπάξα να τηρήσει τη δέσμευσή του και να παραιτηθεί την Τετάρτη 13 Ιουλίου.

«Αν δεν φύγει, θα συνεχίσω να έρχομαι εδώ και θα συνεχίσω να κοιμάμαι εδώ μέχρι να το πράξει», προειδοποίησε.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μαχίντα Γιάπα Αμπεϊουαρντένα εκτίμησε ότι η απόφαση του Ρατζαπάξα να παραιτηθεί «ελήφθη προκειμένου να διασφαλιστεί η ειρηνική μετάβαση της εξουσίας», αν και οι λεπτομέρειες της μετάβασης δεν είναι ξεκάθαρες.

Ήδη δύο στενοί συνεργάτες του έχουν παραιτηθεί: ο επικεφαλής της υπηρεσίας Τύπου και ο υπουργός Μέσων Ενημέρωσης που εγκατέλειψε και τη θέση του επικεφαλής του προεδρικού κόμματος.

Ο ίδιος ο Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα φέρεται να έχει αναχωρήσει με πλοίο προς τη νότια Σρι Λάνκα, σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας.

Πηγή: newsit.gr

