Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που κεραυνός χτυπά αυτοκίνητο στη Φλόριντα

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, την 1η Ιουλίου. Ο Edward Whalen και η Michaelle κατευθύνονταν προς την Αγία Πετρούπολη όταν το αυτοκίνητο του πρώτου τυλίχτηκε στις φλόγες μετά το χτύπημα κεραυνού.

Τόσο ο άντρας όσο και η κόρη του, που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού είναι καλά στην υγεία τους, καθώς δεν υπέστησαν κανέναν τραυματισμό αν και το αυτοκίνητο... ψήθηκε.

Πηγή: news247.gr

Passengers? All good. Pickup truck? Fried. Michaelle May Whalen was videoing #lightning over St. Pete last week, but she wasn't expecting a bolt to strike her husband's pickup truck right in front of her! #Florida ⚡️ pic.twitter.com/heoPDwQwOB