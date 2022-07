Ιαπωνία: Πιγκουίνοι κάνουν «απεργία πείνας» και αρνούνται να φάνε φθηνό ψάρι

Την πλάτη τους και συγκεκριμένα τα ράμφη τους γύρισαν στο φθηνότερο ψάρι οι πιγκουίνοι και οι ενυδρίδες στο ενυδρείο Hakone-en της Ιαπωνίας, καθώς τα ζώα δεν είναι καθόλου ευχαριστημένα με την αλλαγή στη διατροφή τους, η οποία λόγω του πληθωρισμού και της αύξησης των τιμών απαρτίζεται πλέον από πιο φθηνό ψάρι.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν εικόνες και βίντεο που δείχνουν τα ζώα όχι μόνο να μην τρώνε τα ψάρια που τους προσφέρουν οι υπάλληλοι, αλλά και να αποχωρούν εν είδει απεργίας πείνας.

Μέχρι πρότινος, τα συμπαθή πτηνά που κατοικούν στο συγκεκριμένο ενυδρείο και το οποίο βρίσκεται περίπου μία ώρα νοτιοδυτικά του Τόκιο, τρέφονταν με ιαπωνικά σαυρίδια, ένα πιο εκλεκτό ψάρι, το οποίο λάτρευαν, όπως αναφέρει το CNN.

Αλλά το ενυδρείο, το οποίο συνολικά φιλοξενεί 32.000 ζώα, συμπεριλαμβανομένων καρχαριών και φώκιες, δεν έμεινε απρόσβλητο από τα οικονομικά δεινά που μαστίζουν πολλές παγκόσμιες οικονομίες. Η τιμή του ψαριού aji, όπως λέγεται το ιαπωνικό σαυρίδι, έχει αυξηθεί κατά 20% έως 30% από πέρυσι, ανέφερε το ενυδρείο.

Έτσι, σε μία προσπάθεια να μειώσει το κόστος, τον Μάϊο το ενυδρείο στράφηκε σε μία φθηνότερη εναλλακτική, το σκουμπρί, ωστόσο παρά το γεγονός ότι οι πιγκουίνοι και οι ενυδρίδες προτιμούν συγκεκριμένα είδη ψαριού, εκείνο κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να καλύψει τις ανάγκες τους.

"Όλα τα ζώα στο ενυδρείο είναι οικογένεια και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τα διατηρήσουμε υγιή", ανέφερε. "Δεν θα αναγκάζαμε ποτέ κανένα ζώο να φάει αυτό που δεν θέλει. Θα θέλαμε να έρθουν όσο περισσότεροι άνθρωποι (όσο το δυνατόν) να επισκεφτούν το Hakone-en και να απολαύσουν τα ζώα μας", πρόσθεσε.

Penguins and otters at Japan's Hakone-en Aquarium have gone on a hunger strike by refusing to eat the cheaper fish the aquarium is buying right now to fight inflation https://t.co/qWjG1vQvQW pic.twitter.com/vvT2ycZvlP