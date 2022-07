Η σοκαριστική στιγμή που χορευτής τυλίγεται στις φλόγες, ενώ κάνει σόου με φωτιές (vid)

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο 35χρονος χορευτής Γκριγκόρι, βρίσκεται σε ένα θέρετρο στην Κριμαία. Ο ίδιος στριφογυρίζει ένα ραβδί που φλέγεται και στις δύο άκρες μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος. Ο καλλιτέχνης βάζει το χέρι του στο στόμα και ξαφνικά οι φωτιές τον τυλίγουν.

Οι θεατές έσπευσαν να βοηθήσουν τον χορευτή και στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο που τον παρέλαβε.

Όπως μεταδίδει η dailymail, το υπουργείο Υγείας της Κριμαίας ανακοίνωσε ότι ο καλλιτέχνης είναι σε «σοβαρή, αλλά σταθερή» κατάσταση. Ο χορευτής υπέστη εγκαύματα κυρίως στο στόμα και το πρόσωπο.

Πηγή: news247.gr

