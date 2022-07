«Μόνο τον Λάρι εμπιστευόμαστε» - Οι Βρετανοί ζητούν να αναλάβει πρωθυπουργός ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ

Οι υπουργοί μπήκαν στην πρωθυπουργική κατοικία της Βρετανίας και παρέδωσαν στον Τζόνσον ένα τελεσίγραφο: «ή εσύ θα φύγεις, ή εμείς», όπως μετέδωσαν τα ΜΜΕ της χώρας.

Ωστόσο, μετά από αυτή την εξέλιξη, ξεκίνησε μια μακρά αναμονή. Όσοι υπουργοί, εξερχόμενοι από την Ντάουνινγκ Στριτ, εντοπίστηκαν από δημοσιογράφους, δεν σχολίασαν όσα συνέβησαν στο εσωτερικό του κτιρίου.

Μετά το αντάρτικο των υπουργών, άνοιξε η πόρτα της Ντάουνινγκ Στριτ - Δεν βγήκε ο Τζόνσον, αλλά ο Λάρι ο γάτος'

Ο ίδιος ο Τζόνσον, πολλή ώρα μετά το τελεσίγραφο των υπουργών του, δεν είχε βγει.

Κάποια στιγμή, η μαύρη πόρτα της Ντάουνινγκ Στριτ, στον αριθμό 10, άνοιξε. Ωστόσο, δεν βγήκε ο πρωθυπουργός, αλλά ο Λάρι, ο γάτος.

Ο «πρώτος γάτος» της Βρετανίας, κάτοικος της Ντάουνινγκ Στριτ κι αυτός, βγήκε από το κτίριο και κάθισε στο σκαλοπάτι.

«Σκοπεύεις να παραιτηθείς, Λάρι;», φώναξε δημοσιογράφος που καλύπτει τα σημερινά γεγονότα της Ντάουνινγκ Στριτ, σύμφωνα με την εφημερίδα «Telegraph». Ουδέν σχόλιο από τον Λάρι.

Νωρίτερα, μάλιστα, αφού είχαν ήδη παραιτηθεί αρκετοί υπουργοί και βουλευτές της κυβέρνησης Τζόνσον, ο Λάρι εμφανίστηκε στο Twitter έτοιμος να παραιτηθεί επίσης.

Σε ανεπίσημο λογαριασμό της πλατφόρμας, ο Λάρι εμφανίστηκε σε ένα μικρό βήμα μπροστά από το Νο. 10 (προϊόν επεξεργασίας εικόνας, προφανώς) και τη φωτογραφία συνόδευε η λεζάντα: «Δεν μπορώ πλέον, με καλή συνείδηση, να ζήσω με αυτόν τον πρωθυπουργό. Ή φεύγει αυτός ή εγώ».

Λάρι, «ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας»

Αρκετοί έσπευσαν να ζητήσουν από τον Λάρι να παραμείνει: «Μείνε, Λάρι, μπορείς να είσαι ο πρωθυπουργός του λαού», έγραψε ένας χρήστης του Twitter. Άλλος, είπε: «Δεν μπορείς να φύγεις Λάρι, είσαι ο μόνος στο Νο. 10 που ο λαός μπορεί να εμπιστευτεί!». Και ένας ακόμα, είπε: «Δεν μπορείς να παραιτηθείς, είσαι ο νέος πρωθυπουργός».

Η Le Chou News, η χιουμοριστική στήλη της «Brussels Times», ανάρτησε στο Twitter μια φωτογραφία του Λάρι, γράφοντας: «ΕΚΤΑΚΤΟ: Ο Λάρι, ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ, διορίστηκε υπουργός Αλιείας καθώς ο Μπόρις Τζόνσον ξεμένει από ανθρώπους για να στηρίξουν την ταλαιπωρημένη κυβέρνησή του».

Στο ρεπορτάζ του, το BBC εστίαζε τη λήψη στον Λάρι τον γάτο, γράφοντας στο κάτω μέρος της οθόνης «Κρίση στην ηγεσία του Τζόνσον», προκαλώντας έτσι το γέλιο πολλών σχολιαστών στα social media, που έλεγαν ότι το ρεπορτάζ υπαινίσσεται ότι ο Λάρι παραιτήθηκε.

In the UK, we judge what’s happening in Government by @Number10cat Larry, the Downing Street cats mood. On @BBCNews with @BBCRosAtkins , even the camera zooms to see him check if @BorisJohnson is still there - and decides he’s better off outside ! #bbc #boris #LarryTheCat pic.twitter.com/zJ6RODfWvO