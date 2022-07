Μανχάταν: Υπάλληλος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου πελάτη για ένα σακουλάκι πατατάκια (vid)

Το σοκαριστικό περιστατικό, όπως γράφει η New York Post, σημειώθηκε περίπου στις 23:00 το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, σε ένα κατάστημα στο Μανχάταν. Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με την αστυνομία, όταν μια γυναίκα μπήκε στο κατάστημα με ένα παιδί για να αγοράσει ένα πακέτο πατατάκια.

Η άγνωστη γυναίκα δεν είχε αρκετά χρήματα για τα πατατάκια και βγήκε γρήγορα από το κατάστημα, καλώντας το θύμα. Στη συνέχεια, το θύμα – ο 37χρονος Austin Simon – μπήκε στο κατάστημα, πήγε πίσω από τον πάγκο και ήρθε σε αντιπαράθεση με τον υπάλληλο του καταστήματος. Αντιπαράθεση που κατέληξε σε θανάσιμο καυγά.

Στο βίντεο, που κάνει τον γύρο των social media, φαίνεται ο εργαζόμενος αρχικά να εξυπηρετεί τους πελάτες πίσω από τον πάγκο του καταστήματος όταν ξαφνικά έρχεται αντιμέτωπος με έναν νεότερο άνδρα. Ο πελάτης αρχίζει να φωνάζει στον υπάλληλο του καταστήματος, πριν τον σπρώξει σε ένα ράφι. Μετά από αρκετές στιγμές, ο εργαζόμενος βγάζει ένα μεγάλο μαχαίρι και το καρφώνει στο λαιμό και το στήθος του νεότερου άνδρα, ο οποίος αρχίζει να αιμορραγεί. Στη συνέχεια, το ζευγάρι απομακρύνεται από το οπτικό πεδίο της κάμερας και ο υπάλληλος επανέρχεται, κρατώντας ακόμα το ματωμένο μαχαίρι.

Πηγή: newsit.gr

Manhattan bodega worker charged with murder. Woman who didn't have enough money for her item, went to the car to get her boyfriend, who then came behind the counter to attack the clerk.. Jose Alba, 51, cut the man up, and is being charged with murder. Held on $250,000 bail. #NYC pic.twitter.com/kZ3Ju5yVDq