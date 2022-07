Ο Κάρλος Σαντάνα κατέρρευσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας (vid)

Στη συνέχεια έγινε γνωστό πως ο Κάρλος Σαντάνα νοσηλεύτηκε μετά από θερμική εξάντληση και αφυδάτωση κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Μίσιγκαν.

Ο εκπρόσωπος του θρύλου της ροκ Michael Jensen είπε σε μια δήλωση στο USA TODAY ότι ο Σαντάνα ήταν στη συναυλία στο αμφιθέατρο περίπου 40 μίλια έξω από το Ντιτρόιτ, όταν μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο Νοσοκομείο McLaren Clarkston.

Ο μάνατζερ του Σαντάνα, Michael Vrionis, είπε ότι ο τραγουδιστής κρατήθηκε για παρατήρηση και «είναι καλά», σύμφωνα με τη δήλωση του Jensen.

Η συναυλία της Τετάρτης του Σαντάνα στην κομητεία Ουάσιγκτον της Πενσυλβάνια αναβλήθηκε για μεταγενέστερη ημερομηνία.

Τον Δεκέμβριο, ο Santana υποβλήθηκε σε εγχείρηση καρδιάς, με αποτέλεσμα να ακυρώσει αρκετές παραστάσεις στο Λας Βέγκας που είχαν προγραμματιστεί για εκείνον τον μήνα.

Rock legend Carlos Santana waves to the crowd as he is taken from the stage after collapsing from heat exhaustion. He has recovered per a statement made by his rep.#CarlosSantana #collapse #concert #Michigan #guitar #guitarist#music #heatexhaustionpic.twitter.com/2iur7gFDHB