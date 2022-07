Πυροβόλησαν εν ψυχρώ κυνηγό που σκότωνε και φωτογράφιζε νεκρά άγρια ζώα

Ο 55χρονος Riaan Naude, επικεφαλής της Pro Hunt Africa, εντοπίστηκε δίπλα στο όχημά του, με τους αστυνομικούς να λένε πως ακόμη το κίνητρο της δολοφονίας του δεν είναι ξεκάθαρο.

Δύο κυνηγετικά όπλα βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητό του στο Kruger National Park, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Heritage Protection Group σημείωσε πως ο Naude δέχτηκε πυροβολισμό από έναν άντρα που σταμάτησε το όχημά του δίπλα του, όταν ο κυνηγός έκανε μια στάση γιατί το αυτοκίνητό του υπερθρμάνθηκε, γράφει η Metro UK.

«Το όχημα υπερθερμάνθηκε και εκτελέστηκε δίπλα σε αυτό», αναφέρουν οι πληροφορίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο άντρες βγήκαν από ένα άσπρο φορτηγάκι και ο ένας τον πυροβόλησε.

«Τον σκότωσε εν ψυχρώ σε πολύ κοντινή απόσταση», γράφει η Mirror.

Πηγή: newsbeast.gr

