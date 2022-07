Αυτός είναι ο νεαρός που αιματοκύλισε την παρέλαση στο Σικάγο (vids)

Σε μία περίοδο που η Αμερική βιώνει το ένα δεινό μετά το άλλο, παύοντας να θυμίζει τη Γη της Επαγγελίας, η χθεσινή γιορτή αμαυρώθηκε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Στη διάρκεια αυτής της τόσο λαμπερής, όσο και εμβληματικής για την χώρα ημέρας του χρόνου, το ερώτημα «γιατί η Αμερική δεν προστατεύει τα παιδιά της» επανέρχεται πιο εμφατικά από ποτέ. Και, μάλιστα, ένα μόλις μήνα μετά το μακελειό σε σχολείο του Τέξας.

Αυτή την φορά, συναγερμός σήμανε σε προάστιο του Σικάγο, το Highland Park, γνωστό ως φόντο πολλών ταινιών, όπως το Μόνος στο σπίτι και Ferris Beuller's Day Off. Πρόκειται για ένα εύπορο προάστιο με σχετικά χαμηλό ποσοστό εγκληματικότητας και πληθυσμό περίπου 30.000 κατοίκων. Παρόλα αυτά, εκεί σημειώθηκαν πυροβολισμοί λίγα λεπτά μετά από την έναρξη της παρέλασης για την εορτασμό της εθνικής εορτής. Η αστυνομία του Χάιλαντ Παρκ ανακοίνωσε έξι νεκρούς και 24 τραυματίες.

Επί πολλές ώρες, ο ύποπτος, τον οποίο οι αρχές περιέγραψαν ως λευκό άνδρα, ηλικίας περίπου 18-20 ετών, με μακριά μαύρα μαλλιά, μικρό σωματότυπο, που φορούσε άσπρο ή μπλε μπλουζάκι, δεν είχε εντοπιστεί. Αυτός ήταν που είχε χρησιμοποιήσει ένα τουφέκι, πυροβολώντας στα τυφλά μέσα στο πλήθος από μια ταράτσα. Εντέλει, το βράδυ συνελήφθη. Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας δήλωσε ότι ο ύποπτος ονόματι Ρόμπερτ Ε. Κρίμο έχει αναγνωριστεί ως «άτομο ενδιαφέροντος» για το μακελειό. Βρέθηκε κρυμμένος σε ένα αυτοκίνητο από την αστυνομική μονάδα του Βόρειου Σικάγο. Όταν η αστυνομία προσπάθησε να τον σταματήσει, εκείνος τράπηκε σε φυγή. Σημειώθηκε ολιγόλεπτη καταδίωξη.

Η δήμαρχος της πόλης Νάνσι Ρότερινγκ, έγραψε στο Twitter ότι η αστυνομία του Χάιλαντ Παρκ «ανταποκρίνεται σε ένα περιστατικό στο κέντρο της πόλης» και ότι η παρέλαση ακυρώνεται. «Η κοινότητά μας τρομοκρατήθηκε από μια πράξη βίας που μας συγκλόνισε. Η καρδιά μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, αυτήν τη σπαρακτική στιγμή», είπε προσθέτοντας ότι «ενώ είχαμε συγκεντρωθεί για να γιορτάσουμε την ελευθερία μας, τώρα θα πρέπει να θρηνήσουμε την τραγική απώλεια τόσων ζωών».

Πράγματι, όσο περνάνε οι ώρες, τόσα περισσότερα κυκλοφορούν για την ταυτότητα των θυμάτων που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους. Ένας από αυτούς ήταν ο 76χρονος Νίκολας Τολέντο, ο οποίος αρχικά δεν σκόπευε να παρευρεθεί στην παρέλαση. Έπασχε από σημαντικά προβλήματα υγείας και η οικογένειά του επέμενε να τον συνοδεύσει, τοποθετώντας τον, μάλιστα, σε ένα επιλεγμένο σημείο θέασης από τα μεσάνυχτα της προηγούμενης νύχτας. Ο άτυχος άνδρας καθόταν στο αναπηρικό του καροτσάκι, ανάμεσα στον γιο του και στον ανιψιό του, όταν οι σφαίρες άρχισαν να πετούν. «Ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι», είπε η εγγονή του. «Πιστεύαμε ότι ήταν μέρος της παρέλασης».

Ο Λευκός Οίκος επέλεξε να μεταδώσει το βιντεοσκοπημένο πριν το μακελειό μήνυμα του αμερικανού προέδρου. Αργότερα, δημοσιεύθηκε η εξής δήλωση: «Η Τζιλ κι εγώ είμαστε συγκλονισμένοι από την παράλογη βία με τη χρήση όπλων που έφερε για άλλη μια φορά θλίψη σε μια αμερικανική κοινότητα την Ημέρα της Ανεξαρτησίας. Όπως πάντα, είμαστε ευγνώμονες στους πρώτους που ανταποκρίθηκαν και στις αρχές επιβολής του νόμου.

Μίλησα με τον κυβερνήτη Πρίτσκερ και τον δήμαρχο Ρότερινγκ και πρόσφερα την πλήρη υποστήριξη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις κοινότητές τους…Πρόσφατα υπέγραψα την πρώτη μεγάλη δικομματική νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση των όπλων μετά από σχεδόν τριάντα χρόνια, η οποία περιλαμβάνει ενέργειες που θα σώσουν ζωές. Αλλά υπάρχει πολύ περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει και δεν πρόκειται να εγκαταλείψω την καταπολέμηση της επιδημίας της ένοπλης βίας», αναφέρει στην ανακοίνωσή του...

Πηγή: protothema.gr



Eyewitness footage captures the moment the 22-year-old person of interest in the Highland Park, Illinois, mass shooting that left at least six people dead was taken into custody. https://t.co/o47sHDmjp6 pic.twitter.com/omLOOxsj0a