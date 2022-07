Σικάγο: Έξι νεκροί και 31 σοβαρά τραυματίες από πυροβολισμούς στο Χάιλαντ Παρκ

Πανικόβλητοι, θεατές και συμμετέχοντες, έτρεξαν να προφυλαχθούν από τα πυρά. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένα τουφέκι βρέθηκε στο σημείο.

Η αστυνομία αναζητά ως ύποπτο έναν λευκό άνδρα, ηλικίας περίπου 18-20 ετών και ζήτησε από τους πολίτες που διαθέτουν πληροφορίες για αυτόν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.

«Η κοινότητά μας τρομοκρατήθηκε από μια πράξη βίας που μας συγκλόνισε. Η καρδιά μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, αυτήν τη σπαρακτική στιγμή», είπε η δήμαρχος Νάνσι Ρότερινγκ, σε μια πρόχειρη συνέντευξη Τύπου που οργανώθηκε στον δρόμο. «Ενώ είχαμε συγκεντρωθεί για να γιορτάσουμε την ελευθερία μας, τώρα θα πρέπει να θρηνήσουμε την τραγική απώλεια τόσων ζωών», πρόσθεσε.

Το μακελειό στο Χάιλαντ Παρκ σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά τη σφαγή στο δημοτικό σχολείο του Τέξας, όπου ένας νεαρός σκότωσε 19 μικρούς μαθητές και δύο δασκάλες, καθώς και την επίθεση, στις 14 Μαΐου, σε ένα σουπερμάρκετ στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, με θύματα 10 Αφροαμερικανούς.

Ένας εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου είπε ότι οι τραυματίες ήταν συνολικά 31. Οι πέντε από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Νόρθορ Έβανστον και οι υπόλοιποι 26 στο νοσοκομείο Νόρθσορ Χάιλαντ Παρκ. «Οι περισσότεροι φέρουν τραύματα από σφαίρες. Οι υπόλοιποι τραυματίστηκαν λόγω του χάους που ακολούθησε», είπε ο εκπρόσωπος Τζιμ Άντονι.

Ο ύποπτος θεωρείται «ένοπλος και επικίνδυνος» και προς το παρόν διαφεύγει της σύλληψης. Έχει «μακριά μαύρα μαλλιά και φοράει ένα άσπρο ή γαλάζιο μπλουζάκι», είπε ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, ο Κρις Ο’ Νιλ.

Εκατοντάδες αστυνομικοί και πράκτορες από διάφορες υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί στην πόλη. Στα πλάνα που μεταδίδονται από τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια, διακρίνονται άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας να κυκλοφορούν, συχνά μαζί με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, στους άδειους δρόμους. Στα πεζοδρόμια, καρέκλες, σεζλόνγκ, ακόμη και παιδικά καροτσάκια που άφησαν πίσω τους οι θεατές όταν έτρεξαν πανικόβλητοι να φύγουν.

Τα πυρά ξέσπασαν τη στιγμή που εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για την παραδοσιακή παρέλαση της 4ης Ιουλίου. Ένας αυτόπτης μάρτυρας, που μίλησε στο κανάλι WGN, είπε ότι είδε έναν άνδρα οπλισμένο με τουφέκι να ανοίγει πυρ εναντίον του πλήθος. «Ήταν στο έδαφος και σερνόταν, σαν στρατιωτικός», σχολίασε ο άνδρας αυτός.

Η Αντριεν Ντρελ παρακολουθούσε τους μαθητές ενός λυκείου να παρελαύνουν όταν ένας άνδρας σήμανε συναγερμό. «Επικράτησε πανικός σε όλη την πόλη. Έχουμε αποσβολωθεί», είπε στην εφημερίδα Chicago Sun-Times.

Η παρέλαση διακόπηκε ενώ στη συνέχεια ματαιώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις και σε πολλές γειτονικές πόλεις.

