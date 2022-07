Τρόμος στην Κοπεγχάγη: Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες από την επίθεση ενόπλου σε εμπορικό (vids)

Ο νεαρός συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση αφού έφθασε η αστυνομία στο εμπορικό πολυκατάστημα Fields, περί τα μισά της διαδρομής από το κέντρο της πρωτεύουσας της Δανίας προς το αεροδρόμιό της.

«Έχουμε τρεις νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, τρεις εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», ενημέρωσε κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου ο Σέραν Τόμασεν, ο αξιωματικός της αστυνομίας της πρωτεύουσας της Δανίας που έχει αναλάβει την έρευνα.

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα σε αυτό το στάδιο. Σύμφωνα με τον κ. Τόμασεν, ο 22χρονος ήταν γνωστός στην αστυνομία, αλλά «περιφερειακά». «Δεν είναι κάποιος που ξέραμε ιδιαίτερα», είπε.

Τα θύματα είναι ένας σαραντάρης και δύο νέοι, οι ηλικίες των οποίων δεν διευκρινίστηκαν. Δεν δόθηκε κανένα άλλο στοιχείο για τους νεκρούς.

Το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κοπεγχάγης, το Rigshospitalet, ανακοίνωσε πως εισήγαγε «μικρό αριθμό ασθενών». Κάλεσε εσπευσμένα περισσότερους γιατρούς και άλλα μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού να προσέλθουν στις θέσεις τους.

«Στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βλέπουμε να θάλλουν σενάρια πως (ο δράστης) είχε ρατσιστικό κίνητρο, ή άλλο κίνητρο, όμως δεν μπορώ να πω ότι έχουμε κάτι που να το υποστηρίζει αυτό τη συγκεκριμένη στιγμή», σημείωσε ο κ. Τόμασεν.

Η αστυνομία πάντως ερευνά βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και εικονίζουν τον ύποπτο με όπλα και σε μία περίπτωση να στρέφει μια κάννη στο κεφάλι του, στοιχείο που εγείρει ερωτήματα για την ψυχική του υγεία.

Νωρίτερα, η αστυνομία της Κοπεγχάγης ανέφερε πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η επίθεση να ήταν «τρομοκρατική» ενέργεια. Σημείωσε ακόμη πως κάνει την υπόθεση ότι ο δράστης ενήργησε μόνος.

Δυο ημέρες μετά το πέρασμα του ποδηλατικού Γύρου της Γαλλίας από την πρωτεύουσα της Δανίας και σκηνών αγαλλίασης, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας αναπτύχθηκαν στον τόπο της σφαγής και σε άλλες τοποθεσίες της Κοπεγχάγης, όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι πυροβολισμοί άρχισαν γύρω στις 17:30 (τοπική ώρα· 18:30 ώρα Ελλάδας), προκαλώντας πανικόβλητη φυγή επισκεπτών. Στην περιοχή βρισκόταν πολύς κόσμος, κυρίως νέοι και νέες που σκόπευαν να πάνε αργότερα σε συναυλία του βρετανού αστέρα της ποπ Χάρι Στάιλς, η οποία ακυρώθηκε.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν σε ΜΜΕ της Δανίας, ο ύποπτος προσπάθησε να παγιδεύσει θύματα, λέγοντας για παράδειγμα ότι το όπλο του ήταν ψεύτικο, ώστε να τους πείσει να πλησιάσουν. «Ήταν αρκετά ψυχοπαθής για να πάει να κυνηγήσει ανθρώπους, αλλά δεν έτρεχε», τόνισε αυτόπτης μάρτυρας στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο DR.

Όταν άρχισαν να ακούγονται οι πρώτες εκπυρσοκροτήσεις, κάπου εκατό άνθρωποι βρήκαν τρέχοντας από το εμπορικό κέντρο, σύμφωνα με πλάνα από διάφορες κάμερες. Άλλοι απλά κρύφτηκαν στο εσωτερικό.

«Ξαφνικά ακούσαμε πυροβολισμούς, περίπου δέκα, και τρέξαμε να κρυφτούμε στις τουαλέτες», εξήγησε η Ισαμπέλα, που έμεινε κρυμμένη εκεί μέσα για περίπου δύο ώρες. «Φοβόμουν, πολλοί έκλαιγαν», πρόσθεσε.

«Έτρεχαν για τη ζωή τους»

Συστήθηκε κλιμάκιο αντιμετώπισης κρίσης, σύμφωνα με τη δήμαρχο της Κοπεγχάγης, τη Σόφι Χέστορπ Άντερσεν, ενώ τέθηκε σε λειτουργία τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης.

«Οι κόρες μου είχαν πάει να δουν τον Χάρι Στάιλς. Τηλεφώνησαν για να μου πουν πως κάποιος πυροβολούσε. Βρίσκονταν σε εστιατόριο όταν έγινε», αφηγήθηκε ο Χανς Κρίστιαν Στολτς, 53χρονος Σουηδός που έτρεξε ανάστατος επιτόπου να βρει τα παιδιά του. «Νομίζαμε στην αρχή πως κάποιοι έτρεχαν επειδή είχαν δει τον Χάρι Στάιλς, μετά καταλάβαμε ότι ήταν κόσμος που είχε καταληφθεί από πανικό (…). Έτρεχαν για (να σώσουν) τη ζωή τους», πρόσθεσε η κόρη του, η Κασσάνδρα.

«Η ομάδα μου κι εγώ προσευχόμαστε για όλους όσους επλήγησαν από τα πυρά στο εμπορικό κέντρο της Κοπεγχάγης. Είμαι σοκαρισμένος», ανέφερε ο βρετανός τραγουδιστής μέσω Snapchat.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντεριξεν από την πλευρά της τόνισε πως «η Δανία επλήγη από μια απάνθρωπη επίθεση» χθες: «Άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ακόμη περισσότεροι τραυματίστηκαν. Αθώες οικογένειες, που ψώνιζαν ή είχαν βγει να φάνε έξω. Παιδιά, έφηβοι κι ενήλικοι».

«Η όμορφη και συνήθως τόσο ασφαλής πρωτεύουσά μας άλλαξε μέσα σε μια στιγμή», πρόσθεσε η κυρία Φρέντεριξεν. «Θέλω να ενθαρρύνω τους Δανούς να σταθούν ο ένας στο πλευρό του άλλου, να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλο αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Η βασίλισσα της Δανίας Μαργκρέτε Β΄ και ξένοι ηγέτες εξέφρασαν συλλυπητήρια, ως και η οργανωτική επιτροπή του Γύρου της Γαλλίας.

Η πιο πρόσφατη επίθεση με τη χρήση πυροβόλων όπλων στην Κοπεγχάγη είχε διαπραχθεί τη 14η και την 15η Φεβρουαρίου 2015, όταν τζιχαντιστής είχε σκοτώσει δύο ανθρώπους και είχε τραυματίσει άλλους πέντε.

Το χθεσινό μακελειό στην Κοπεγχάγη διαπράχθηκε μερικές ημέρες έπειτα από επίθεση στη γειτονική Νορβηγία, όταν δύο άνθρωποι δολοφονήθηκαν από ένοπλο που έδρασε μόνος στο Όσλο.

🚨VIDEO: Man with gun spotted at Fields shopping centre in Copenhagen Denmarkpic.twitter.com/1TVNE9wTJ2