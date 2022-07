Πολυκατοικία στην Οδησσό χτυπήθηκε από πύραυλο - Τουλάχιστον 17 νεκροί (pics & vid)

Οι εικόνες που μεταδίδονται από την Οδησσό είναι σοκαριστικές, με την πολυκατοικία να έχει γίνει ερείπια. Οι νεότερες αναφορές κάνουν λόγο για 17 νεκρούς, ανάμεσά τους και παιδιά.

Ο ρωσικός πύραυλος έπληξε «εννιαώροφη πολυκατοικία στην περιφέρεια Μπίλγκοροντ-Δνείστερου», περίπου 80 χιλιόμετρα νότια της Οδησσού, σύμφωνα με τον Σερχίι Μπρατσούκ, τον εκπρόσωπο των περιφερειακών αρχών της Οδησσού.

Ταυτόχρονα, ο εκπρόσωπος προειδοποίησε τους χρήστες των social media να μην αποκαλύπτουν τις κινήσεις των στρατευμάτων και των υπηρεσιών των πρώτων βοηθειών.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, μην γράφετε ούτε πού, ούτε από ποιους, ούτε πότε!», για να μην τεθούν σε κίνδυνο στρατιωτικοί, τόνισε σε τηλεοπτικό σταθμό της χώρας του.

Πηγή: newsit.gr

At least 17 people have been killed as a result of a missile strike in #Odesa region. pic.twitter.com/ScTtcfBK8z