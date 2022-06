Μπέρνι Έκλεστοουν: «Θα έτρωγα και σφαίρα για τον Πούτιν - Πρώτης τάξεως άνθρωπος» (vid)

Ο ίδιος επέκρινε τον ηγέτη της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «δεν άκουσε» το Κρεμλίνο.

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή του ITV Good Morning Britain το πρωί της Πέμπτης, ο Έκλεστοουν είπε: «Δυστυχώς είναι όπως πολλοί επιχειρηματίες, σίγουρα όπως εγώ, ότι κάνουμε λάθη κατά καιρούς και όταν κάνεις το λάθος, πρέπει να κάνεις το καλύτερο για να βγεις από αυτό».

Ένας εκπρόσωπος της Formula 1 σχολίασε: «Τα σχόλια που έκανε ο Μπέρνι Έκλεστοουν είναι προσωπικές του απόψεις και έρχονται σε πολύ μεγάλη αντίθεση με τη θέση των σύγχρονων αξιών του αθλήματός μας».

Ο 91χρονος δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας επέκρινε επίσης τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι δεν έκανε αρκετή προσπάθεια για να προσεγγίσει τον Ρώσο αντίπαλό του.

«Ο άλλος στην Ουκρανία, το επάγγελμά του το καταλαβαίνω, ήταν κωμικός – και νομίζω ότι φαίνεται ότι θέλει να συνεχίσει αυτό το επάγγελμα. Νομίζω ότι, αν είχε σκεφτεί ορισμένα πράγματα, σίγουρα θα είχε κάνει μεγαλύτερη προσπάθεια να μιλήσει στον κύριο Πούτιν, ο οποίος είναι λογικός άνθρωπος και θα τον είχε ακούσει και πιθανότατα θα είχε κάνει κάτι γι’ αυτό», σημείωσε.

Πηγή: newsbeast.gr



