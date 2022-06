Σφραγισμένη βιντεοκασέτα με το «Back to the Future» πουλήθηκε για 75.000 δολάρια

Μια σφραγισμένη, σε σχεδόν τέλεια κατάσταση, κασέτα VHS από το 1986 με την ταινία «Back to the Future» πουλήθηκε πρόσφατα σε δημοπρασία έναντι 75.000 δολαρίων, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για βιντεοκασέτα.

Η κασέτα ανήκε στον ηθοποιό Τομ Γουίλσον, ο οποίος έπαιξε τον Μπιφ Τάνεν στην κλασική ταινια της δεκαετίας του '80. Ο Γουίλσον προσπάθησε αρχικά να πουλήσει την κασέτα, μαζί με άλλες, στο eBay, αλλά τις κατέβασε όταν είδε την τεράστια ανταπόκριση. Στη συνέχεια επικοινώνησε με τον οίκο δημοπρασιών Heritage Auctions στο Ντάλας.

Η συλλογή του Ουίλσον περιλαμβάνει σφραγισμένες και σε καλή κατάσταση κασέτες VHS των ταινιών «Back to the Future II», «Back to the Future III» και ολόκληρης της τριλογίας σε ειδικό συλλεκτικό κουτί. Αυτό που έκανε τη συλλογή του ακόμη πιο ξεχωριστή ήταν η προσφορά του ηθοποιού να γράψει και ο ίδιος ένα σημείωμα για να συνοδεύσει κάθε κασέτα.

Ένας συλλέκτης από τη Νέα Υόρκη κέρδισε έναν πραγματικό πόλεμο προσφορών για την VHS του «Back to The Future», δήλωσε η Heritage Auctions, προσθέτοντας ότι τα 75.000 δολάρια που πλήρωσε, ήταν «η υψηλότερη τιμή που πληρώθηκε ποτέ σε δημοπρασία για μια κασέτα VHS».

Το ενδιαφέρον για τις κασέτες VHS αναθερμαίνεται μεταξύ των συλλεκτών. Η Heritage Auctions έχει διαθέσει, έναντι μεγάλων ποσών, ταινίες όπως «The Goonies», «Ghostbusters» και «Jaws».

«Δεν είχαμε ιδέα τι επρόκειτο να συμβεί, κανείς δεν το είχε ξανακάνει αυτό και είναι εκπληκτική η επιτυχία αυτών των δημοπρασιών», δήλωσε στο CNNi ο Τζο Μανταλένα, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Heritage Auctions. Ο Μανταλένα είπε ότι ελπίζει η πώληση να ανανεώσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον για τις κασέτες VHS και να ενθαρρύνει περισσότερες διασημότητες να διαθέσουν προς πώληση τις συλλογές τους.

Πηγή: cnn.gr