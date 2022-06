Τούμπα σε ζωντανή μετάδοση για τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είχε μία πτώση μπροστά σε πλήθος δημοσιογράφων που τον περίμενε για δηλώσεις στην πόλη Ντέλαγουεαρ.

Ο 79χρονος Αμερικανός Πρόεδρος που φορούσε προστατευτικό εξοπλισμό ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, ωστόσο υπέστη ένα μικρό σοκ από την απρόσμενη αυτή πτώση του.

WATCH: President Biden falls to the ground during bike ride in Delaware; he appeared to be unharmed pic.twitter.com/VQUol2u5rJ