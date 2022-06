«Απόβαση σε νησιά» στην τουρκική άσκηση EFES 2022 - Ερντογάν και Μπαχτσελί στήνουν σόου στη Σμύρνη (vids)

Κατά τη διάρκεια της πολυεθνικής άσκησης, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σε συνθήκες απόβασης σε νησιά, αφού το σενάριο της άσκησης περιλαμβάνει: αποβατικές και αεροκίνητες ενέργειες, πραγματικά πυρά, αλλά και πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV).

Η συγκεκριμένη διακλαδική πολυεθνική άσκηση φαίνεται, ωστόσο, να εντάσσεται σε μια εκστρατεία επηρεασμού της κοινής γνώμης της γειτονικής χώρας, αφού το Τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας τροφοδοτεί διαρκώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφίες και βίντεο από την άσκηση EFES2022, αποτυπώνοντας σκηνές από απόβαση σε νησιά, αλλά και πτώση αλεξιπτωτιστών, για τις ανάγκες κατάληψης νησιών και βραχονησίδων, συνδυάζοντας δηλαδή τις εκπαιδευτικές και επικοινωνιακές ταυτόχρονα ανάγκες σε σενάρια που περιλαμβάνουν το νησιωτικό ανάγλυφο.

Στη Σμύρνη την Πέμπτη οι Ερντογάν - Μπαχτσελί για την τελική φάση της άσκησης

Την τελική φάση της διακλαδικής άσκησης «EFES 2022» θα παρακολουθήσουν την Πέμπτη στην Σμύρνη, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και ο κυβερνητικός εταίρος πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Θεωρείται βέβαιο πως ο Τούρκος πρόεδρος θα αξιοποιήσει επικοινωνιακά την παρουσία του στην άσκηση, προκειμένου να επιτεθεί εκ νέου κατά της Ελλάδας έχοντας το νου στις προεδρικές εκλογές του 2023 στη χώρα του.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ασκήσεις των τουρκικών Ε.Δ., που συνεχίζεται στην περιοχή Σεφεριχισάρ της Σμύρνης με τη συμμετοχή 37 χωρών. Η πρώτη φάση της άσκησης, ολοκληρώθηκε στις 9 Μαΐου ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 9 Ιουνίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, στην άσκηση συμμετέχουν στρατιωτικά πληρώματα και προσωπικό από 37 χώρες, όπως η Αλβανία, το Αζερμπαϊτζάν, η Βοσνία- Ερζεγοβίνη, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βόρεια Μακεδονία, το Καζακστάν και φυσικά οι ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν για πρώτη φορά μετά το 2016, με το αποβατικό USS Arlington και την 22η Μονάδα Πεζοναυτών.

Πηγή: protothema.gr



Turkish defense industry products are exhibited at the ongoing EFES-2022 Exercise in Izmir's Seferihisar district.#Turkey #EFES2022 pic.twitter.com/6UcEuuWrYZ