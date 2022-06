Θρίλερ με φωτιά σε επιχειρηματικό κέντρο στη Μόσχα – Πληροφορίες για εγκλωβισμένους (vids)

Σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου TASS, μέχρι και 20 άνθρωποι είναι πιθανόν να παραμένουν στο κτίριο.

Το Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων ανακοίνωσε ότι 120 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από το κτίριο και ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Η φωτιά, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο του κτιρίου γραφείων και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των εύφλεκτων μονωτικών υλικών σε άλλους τέσσερις ορόφους

Η πυρκαγιά εκτείνεται σε μία επιφάνεια 1.000 τετραγωνικών μέτρων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ζητήσει 15 ασθενοφόρα στον τόπο της καταστροφής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ζητήσει 15 ασθενοφόρα στον τόπο της καταστροφής.

