Νεαρός αυτοπυρπολήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και το πλήθος τον τραβούσε βίντεο (Σκληρές εικόνες)

Ο νεαρός έχυσε εύφλεκτο υγρό στα ρούχα του και στη συνέχεια αυτοπυρπολήθηκε.

Οι καταστηματάρχες της γύρω περιοχής παρενέβησαν με πυροσβεστήρα, ενώ πλήθος κόσμου κοιτούσε σοκαρισμένο τον άνδρα να σωριάζεται στο έδαφος. Από εκεί και έπειτα ωστόσο κανείς δεν τον βοήθησε και όπως επισημαίνουν πολλοι χρήστες στο τουρκικό twitter, έμεναν άπραγοι μπροστά στο φρικιαστικό θέαμα καταγράφοντας μόνο το περιστατικό με τα κινητά τους.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ασθενοφόρο, που τον μετέφεραν στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ότι, φέρει εγκαύματα 2ου και 3ου βαθμού.

Στην τσέπη του βρέθηκε εισιτήριο λεωφορείου από το Ικόνιο. Μέσα στην φλεγόμενη τσάντα του νεαρού βρέθηκε και τάμπλετ το οποίο η αστυνομία παρέλαβε και ερευνά.

Πηγή: protothema.gr

NEW - Man wearing a Grim reaper costume set himself on fire in front of the Galata Tower in Istanbul, Turkey.pic.twitter.com/TjbFKjLnmj