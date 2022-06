Κυκλώνας Αγκάθα: Τρεις νεκροί και οκτώ αγνοούμενοι στο νότιο Μεξικό

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ αγνοούνται αφότου άρχισε να πλήττει τη Δευτέρα παραθαλάσσιους τομείς στην πολιτεία Οαχάκα στο νότιο Μεξικό, ο κυκλώνας Αγκάθα – που χθες Τρίτη υποβαθμίστηκε από μετεωρολόγους σε τροπική καταιγίδα –, σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση.

Αφού η Αγκάθα έφθασε πάνω από το έδαφος, η ημέρα ολοκληρώθηκε χωρίς απώλειες ζωών, όμως οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπεσαν νωρίς το πρωί της Τρίτης προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμών και κατολισθήσεις», δήλωσε στον Τύπο ο κυβερνήτης της πολιτείας, Αλεχάντρο Μουράτ. «Τρεις άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι οκτώ αγνοούμενοι», συνόψισε.

Οι τρεις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονταν στις κοινότητες Σάντα Καταρίνα Τσαναγκία και Γιάνο ντελ Τσιγιάρ, διευκρίνισε η Πολιτική Προστασία της πολιτείας.

Το φαινόμενο, ο πρώτος κυκλώνας της περιόδου στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό Ωκεανό, έφθασε πάνω από το έδαφος ενώ χαρακτηριζόταν θύελλα Κατηγορίας 2 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον προχθές το απόγευμα (τοπική ώρα), δυτικά του Πουέρτο Άνχελ των 2.500 κατοίκων, στην πολιτεία Οαχάκα.

Tuesday noon tropical update: Remnants of Agatha could form in Gulf

Επρόκειτο για τον «πιο σφοδρό» κυκλώνα που έχει καταγραφεί στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό οποιονδήποτε Μάιο από το 1949, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (National Hurricane Center, NHC) των ΗΠΑ.

Hurricane Agatha Barrels Into Mexico's Pacific Coast With 105 Mph Winds

Η Αγκάθα κατευθυνόταν την Τρίτη προς νότο, προς την πολιτεία Βερακρούς, προκαλώντας καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις.

Περίπου 5.240 τουρίστες βρίσκονται σε περιοχές υψηλού κινδύνου, κυρίως σε θέρετρα όπως το Πουέρτο Εσκοντίδο και το Ουατούλκο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το Μεξικό πλήττεται κάθε χρόνο από τροπικούς κυκλώνες στις ακτές του τόσο στον Ειρηνικό όσο και στον Ατλαντικό Ωκεανό, γενικά από το Μάιο ως το Νοέμβριο.

Πηγή: newsbomb.gr