Ηχητικό-σοκ από το μακελειό στο Τέξας: Μαθητής καλεί το 911 - «Είμαστε σε τάξη γεμάτη νεκρούς»

Το απόσπασμα που μεταδόθηκε στην εκπομπή «Good Morning America» δείχνει αστυνομικούς να σπάνε τα παράθυρα στο δημοτικό σχολείο Robb στο Ουβάλντε του Τέξας, στις 24 Μαΐου. Τα παιδιά και μερικοί ενήλικες φαίνονται να φεύγουν από το κτίριο λίγα λεπτά αργότερα. Εν τω μεταξύ, ακούγεται ηχητικό υλικό από τους ασυρμάτους της αστυνομίας και περιγράφει λεπτομερώς το μέγεθος του μακελειού, όπου 19 μαθητές και δύο δασκάλες έχασαν τη ζωή τους από τα πυρά του 18χρονου Σαλβαδόρ Ράμος.

Ένας υπάλληλος του 911 ακούγεται να ρωτάει: «Αίθουσα 12, είμαστε σε θέση να… είναι κανείς μέσα στο κτίριο… 2-1, το παιδί είναι μέσα στο δωμάτιο. Γεμάτο θύματα. Γεμάτο θύματα αυτή τη στιγμή».

Το βίντεο και το ηχητικό ρίχνουν νέο φως στα 77 λεπτά που ο 18χρονος Σαλβαδόρ Ράμος βρισκόταν μέσα στο κτίριο, πριν ανοίξει πυρ, φωνάζοντας «Θα πεθάνετε» και αρχίσει να πυροβολεί σκοτώνοντας μαθητές και δασκάλες.

Χθες, το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι σχεδιάζει να επανεξετάσει την αντίδραση της αστυνομίας, αφού οργισμένοι γονείς θέλησαν να μάθουν γιατί η αστυνομία δεν αφόπλισε τον δράση νωρίτερα.

«Είμαστε στην τάξη 12, υπάρχουν πολλοί νεκροί»

Σε συνέντευξη Τύπου, ο συνταγματάρχης Στίβεν ΜακΚρόου, διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας, εμφανώς συγκινημένος και με δάκρυα στα μάτια, μοιράστηκε τις λεπτομέρειες ενός τηλεφωνήματος από ένα παιδί που είχε παγιδευτεί μέσα στην τάξη όταν ο ένοπλος εισήλθε.

«Είπε το όνομά της και ψιθύρισε ότι βρισκόταν στην τάξη 12» είπε ο ΜακΚρόου. «Στις 12:10 μ.μ. τηλεφώνησε ξανά και είπε ότι στην τάξη 12 υπήρχαν πολλοί νεκροί. Και πάλι στις 12:16 μ.μ. τηλεφώνησε ξανά και είπε ότι υπήρχαν 8 με 9 μαθητές ζωντανοί» είπε ο ΜακΚρόου, όπως μεταδίδει το ABC News.

Ολιγωρία παραδέχθηκε η αστυνομία της πόλης του Τέξας

Το βίντεο αποκάλυψε τα 77 σπαρακτικά λεπτά που ο μακελάρης του Τέξας βρισκόταν μέσα στο σχολικό κτίριο πριν η αστυνομία ανοίξει την κλειδωμένη πόρτα και σκοτώσει τον 18χρονο. Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο επικεφαλής της αστυνομίας της σχολικής περιφέρειας πίστευε – λανθασμένα – πως η κατάσταση δεν ήταν πλέον ενεργή και διέταξε τις τακτικές ομάδες να μην εισέλθουν στην τάξη, ανέφερε το δίκτυο.

Πηγή: iefimerida.gr

New video emerges in deadly Texas school shooting as Justice Department begins reviewing police response. @marcusmoore reports. https://t.co/PFRbT5aDRC pic.twitter.com/wzzZbw874m