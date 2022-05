Χάος στο Λούβρο: Έβαλε περούκα, σηκώθηκε από αναπηρικό καρότσι και πέταξε τούρτα στη Μόνα Λίζα (vid)

Ο άνδρας από τη Γαλλία μεταμφιέστηκε σε γυναίκα κάθισε σε αναπηρικό αμαξίδιο, για να μην κινήσει υποψίες, και επισκέφθηκε το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Ξαφνικά σηκώθηκε από το αμαξίδιο και πέταξε τούρτα στο πιο διάσημο έκθεμα του μουσείου.

Εικόνες και βίντεο δείχνουν το προστατευτικό που περιβάλει τον διάσημο πίνακα της Μόνα Λίζα «λερωμένο» με λευκή κρέμα ή σαντιγί.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Marca, επικαλούμενη αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης μπήκε στην αίθουσα όπου εκτίθεται το αριστούργημα του Ντα Βίντσι με αναπηρικό αμαξίδιο και φορώντας περούκα. Ξαφνικά σηκώθηκε όρθιος, πλησίασε τη «Τζιοκόντα» και εκτόξευσε εναντίον της την τούρτα.

Σύμφωνα με την ισπανική ιστοσελίδα, το προσωπικό ασφαλείας του μουσείου έτρεξε αμέσως και απομάκρυνε τον άνδρα από την αίθουσα, ενώ ο κόσμος τριγύρω συνέχιζε να φωτογραφίζει και να τραβάει βίντεο από το παράξενο περιστατικό. Ευτυχώς, το συμβάν έληξε γρήγορα, και χωρίς την παραμικρή ζημιά για τον πίνακα, ο οποίος καθαρίστηκε άμεσα.

Αναρτήσεις στα social media αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη ενέργεια του δράστη είχε πιθανώς «ακτιβιστικά κίνητρα», και ότι ο στόχος του ήταν να διαμαρτυρηθεί για την καταστροφή του πλανήτη.

Σημειώνεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που το αριστούργημα του Ντα Βίντσι, το οποίο απεικονίζει τη Λίζα Γκεραρντίνι, συζύγου του Φρανσέσκο ντελ Τζιοκόντο δέχεται επίθεση. Στις 30 Δεκεμβρίου του 1956 ένας Βολιβιανός φοιτητής είχε πετάξει μια πέτρα στον πίνακα με τόση δύναμη, που έσπασε τη γυάλινη προθήκη και «χάλασε» λίγο από το χρώμα κοντά στον αριστερό αγκώνα. Από τότε τοποθετήθηκε αλεξίσφαιρο τζάμι για να προστατεύει την «Τζιοκόντα».

Αργότερα, στις 21 Απριλίου του 1974, ενώ ο πίνακας βρίσκονταν στο Εθνικό Μουσείο του Τόκιο για μια έκθεση, μια γυναίκα είχε ψεκάσει κόκκινο σπρέι διαμαρτυρόμενη για την έλλειψη προσβασιμότητας για τα ΑμΕΑ στο μουσείο.

Τέλος, στις 2 Αυγούστου του 2009, μια Ρωσίδα που της είχαν αρνηθεί τη γαλλική υπηκοότητα ξέσπασε τα νεύρα της πετώντας μια κεραμική κούπα στο τζάμι του πίνακα.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM