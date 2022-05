Η τρίλεπτη κατάθεση της Κέιτ Μος: «Άδειασε» την Άμπερ Χερντ κι αποθεώθηκε (vid)

Το σούπερ μόντελ, που στο παρελθόν υπήρξε ζευγάρι με τον Τζόνι Ντεπ, κλήθηκε να καταθέσει, μετά την αναφορά της Άμπερ Χερντ στο πρόσωπό της και για την ακρίβεια, στις φήμες που ήθελαν τον πρωταγωνιστή των «Πειρατών της Καραϊβικής» να έχει σπρώξει τη Μος από τις σκάλες όταν ήταν ζευγάρι.

Η υπεράσπιση του ηθοποιού «πανηγύρισε» όταν άκουσε τη Χερντ να αναφέρεται στην Κέιτ Μος, γιατί ήθελαν εδώ και καιρό να κληθεί να καταθέσει αλλά κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό εξαιτίας της σχέσης τους και επειδή θεωρείτο άσχετο με την εκδικαζόμενη υπόθεση.

Έτσι λοιπόν, την Τετάρτη, η Κέις Μος κατέθεσε ως μάρτυρας στη δίκη Ντεπ-Χερντ, μέσω βιντεοσύνδεσης και μέσα σε τρία λεπτά κατάφερε να «αδειάσει» την Άμπερ Χερντ και να… λατρευτεί στο Twitter όχι μόνο για τα όσα είπε αλλά και για τη… φωνή της!

Το γνωστό super model αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι ο Τζόνι Ντεπ την έριξε από τις σκάλες -όπως υποστήριξε κατά την κατάθεσή της η Άμπερ Χερντ- και περιέγραψε τι ακριβώς έγινε όταν οι δυο τους ήταν ζευγάρι.

«Ήμασταν στην Τζαμάικα διακοπές, φεύγαμε από το δωμάτιο και ο Τζόνι βγήκε πριν από μένα. Προηγουμένως έριχνε καταιγίδα και γλίστρησα βγαίνοντας, χτύπησα την πλάτη μου και ούρλιαζα επειδή δεν είχα καταλάβει τι έγινε και πονούσα πολύ. Ήρθε τρέχοντας να με βοηθήσει και με κουβάλησε πάνω στο δωμάτιο και μου έφερε γιατρό» είπε στην κατάθεσή της η Κέιτ Μος.

Η κατάθεσή της έγινε γρήγορα viral στο Twitter, όπου οι χρήστες την αποθέωσαν που «έσωσε» τον Τζόνι Ντεπ σχεδόν 25 χρόνια μετά το τέλος της σχέσης τους και σχολίασαν τη «σύντομη αλλά γλυκιά και εύστοχη εμφάνισή της στο δικαστήριο».

«Η κατάθεση της Κέιτ Μος ήταν αναμφισβήτητα η πιο σύντομη και αποτελεσματική ever» σχολίασε κάποιος χρήστης του Τwitter.

Πηγή: newsbeast.gr

When your Ex is standing up for you 30 years later❤️‍🩹:' ) #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/vIOdr9HyOG