Μακελειό στο Τέξας: Οι τρεις ανατριχιαστικές προειδοποιήσεις πριν το φονικό

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, o Σαλβαδόρ Ράμος εργάστηκε στην αμερικανική αλυσίδα εστιατορίων ταχείας εστίασης Wendy's για να συγκεντρώσει 4.000 δολάρια προκειμένου να αγοράσει τα όπλα που χρησιμοποίησε στο μακελειό.

Η 18χρονη Γκρέις Κρουζ σχολίασε ότι εργαζόταν με τον δράστη στο εστιατόριο της αλυσίδας fast food στο Ουβάλντε του Τέξας, που βρίσκεται λίγα μόλις λεπτά από το Δημοτικό Σχολείο Ρομπ - τον τόπο της μαζικής δολοφονίας του.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Ράμος μίλησε ανοιχτά για τη χρήση των χρημάτων που έβγαλε δουλεύοντας στα Wendy's για να αγοράσει όπλα και πυρομαχικά, πριν παραιτηθεί από τη δουλειά του. Ο Ράμος εργαζόταν στο Wendy's drive-thru και ήταν υπεύθυνος για τη διανομή παραγγελιών στους πελάτες, ωστόσο η Κρούζ ισχυρίζεται ότι δεν ήταν πολύ καλός στη δουλειά του.

«Μας είπε ότι εξοικονομούσε χρήματα για όπλα και πυρομαχικά και εμείς απορούσαμε γιατί να ξοδεύει τα χρήματά του σε αυτό και όχι για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο ή κάτι χρήσιμο», είπε η Κρουζ. «Υποθέτω ότι μόλις πήρε μάζεψε αρκετά χρήματα, σταμάτησε να εμφανίζεται στη δουλεία. Τα παράτησε μόλις πριν από δύο εβδομάδες, αλλά υπήρξαν μερικές φορές πριν από αυτό όπου παραλίγο να απολυθεί επειδή ήταν αγενής».

Οι προειδοποιήσεις πριν το μακάβριο χτύπημα



Οι Αρχές, αυτή την ώρα, εστιάζουν σε τρεις τρομακτικές αναρτήσεις που είχε κάνει ο μακελάρης πριν προχωρήσει στη συγκλονιστική επίθεση. Ο Ράμος αρχικά έγραψε: «Θα πυροβολήσω τη γιαγιά μου». Αυτή ήταν η πρώτη ανάρτησή του, 30 λεπτά πριν να φτάσει στο σχολείο και πυροβολήσει μαθητές και δασκάλους.

Στη δεύτερη του ανάρτηση έλεγε: «Πυροβόλησα τη γιαγιά μου», ενώ στην τρίτη σχεδόν 15 λεπτά προτού ο 18χρονος δράστης σκορπίσει τον θάνατο στο σχολείο του Ουβάλντε, έγραψε: «Τώρα θα ανοίξω πυρ σε ένα δημοτικό σχολείο».

Τα εν λόγω -μακάβρια- στοιχεία αποκάλυψε, σε συνέντευξη Τύπου, ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, ο οποίος δήλωσε μάλιστα ότι η γιαγιά του δράστη είχε καλέσει την αστυνομία πριν της επιτεθεί ο εγγονός της.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Meta, πάντως, διευκρίνισε αργότερα ότι οι «αναρτήσεις», στις οποίες αναφέρθηκε ο κυβερνήτης, ήταν στην πραγματικότητα προσωπικά μηνύματα. «Τα μηνύματα που περιέγραψε ο κυβερνήτης Άμποτ ήταν προσωπικά μηνύματα που ανακαλύφθηκαν μετά την τραγωδία. Συνεργαζόμαστε στενά με τις Αρχές στη συνεχιζόμενη έρευνά τους», έγραψε ο εκπρόσωπος Τύπου της Meta, Άντι Στόουν.

Η μητέρα του δράστη υποστηρίζει ότι ο γιος της δεν ήταν βίαιος

Στη βρετανική Daily Mail μίλησε η μητέρα του μακελάρη που σκόρπισε τον τρόμο και τον θάνατο σε δημοτικό σχολείο του Τέξας.

Όπως δήλωσε η Αντριάνα Ρέγιες, ο γιος της, που δολοφόνησε 19 μαθητές και δύο δασκάλους, «δεν ήταν βίαιος άνθρωπος». Η ίδια συμπλήρωσε ότι δεν φανταζόταν πως ο γιος της θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, ωστόσο, σημείωσε ότι ο γιος της, Σαλβαδόρ Ράμος, ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος, που «δεν είχε πολλούς φίλους». Ο δράστης της πολύνεκρης επίθεσης, που έπεσε νεκρός σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς, και περνούσε πολλή ώρα με τον εαυτό του. Η Ρέγιες, στοις δηλώσεις της, απέρριψε τους ισχυρισμούς που έκαναν λόγο για τοξική σχέση της ίδιας με τον γιο της.

Προσεύχομαι για όλα τα αθώα παιδιά

«Ο γιος μου δεν ήταν βίαιο άτομο. Είμαι έκπληκτη με αυτό που έκανε», δήλωσε η Ρέγιες η οποία έστειλε το δικό της μήνυμα στις οικογένειες των θυμάτων. «Προσεύχομαι για αυτές τις οικογένειες. Προσεύχομαι για όλα αυτά τα αθώα παιδιά, ναι. Αυτά (τα παιδιά) δεν είχαν κανένα ρόλο σε αυτό», υπογράμμισε ενώ πρόσθεσε ότι, τελευταία φορά, μίλησε με τον γιο της την περασμένη Δευτέρα, στα γενέθλιά του. «Είχα μια κάρτα και ένα λούτρινο ζωάκι Σνούπι να του δώσω», πρόσθεσε.

Πυροβολούσε επί 45 λεπτά – Αγόρασε νόμιμα τα όπλα

Μαζί με τις αστυνομικές αρχές και τη συνοριοφυλακή, ένας από τους πρώτους ανθρώπους που έφτασαν στο σημείο της επίθεσης ήταν και ο πυροσβέστης Έρνεστ Κινγκ, ο οποίος ανέφερε ότι άκουσε τους πυροβολισμούς. Συνολικά, σύμφωνα με τον ίδιο, οι πυροβολισμοί κράτησαν τουλάχιστον 45 λεπτά από την πρώτη στιγμή που ειδοποιήθηκαν οι αρχές για το περιστατικό στο σχολείο.

Όπως έγινε γνωστό, ο 18χρονος μακελάρης αγόρασε νόμιμα τα δύο τουφέκια AR-15 και τα 375 φυσίγγια την περασμένη εβδομάδα, μετά τα 18α γενέθλια του. Πριν από την επίθεση, άφησε ένα πυροβόλο όπλο στο φορτηγό του και πέταξε πυρομαχικά στην είσοδο του σχολείου.

Στην ίδια τάξη όλα τα παιδιά που σκοτώθηκαν

Αξιωματούχος των αρχών επιβολής του νόμου δήλωσε ότι όλα τα θύματα βρίσκονταν στην ίδια τάξη, σύμφωνα με το Associated Press, που επικαλείται συνέντευξη του CNN με τον υπαστυνόμο Christopher Olivarez του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας.

Ο δράστης δεχόταν bullying και σταδιακά γινόταν βίαιος

«Ιδιαίτερα μοναχικό χαρακτήρα αλλά με επιθετικές τάσεις» χαρακτηρίζουν τον 18χρονο που σκόρπισε τον θάνατο συμμαθητές και συνάλδεφοί του. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο δράστης δεχόταν εκφοβισμό ενώ καταγόταν από φτωχή οικογένεια και συχνά έκανε κοπάνες.

Όπως γράφει η Washington Post, ο 18χρονος δεχόταν σκληρά μηνύματα από συμμαθητές του επειδή τραύλιζε, αλλά και για τα ρούχα που φορούσε, ενώ πολλές φορές άκουγε και σκληρά ομοφοβικά σχόλια. Ένας συμμαθητής του από το παρελθόν είπε στο CNN ότι ήταν κάπως «κοντά» με τον Ράμος και έπαιζαν μαζί βιντεοπαιχνίδια και ότι στον μακελάρη του Τέξας άρεσε ιδιαίτερα το «Call of Duty». Άγνωστα παραμένουν μέχρι αυτή την ώρα τα κίνητρα του.

Άνθρωπος από τη γειτονιά του ανέφερε στο τοπικό δίκτυο Newsy του Τέξας ότι είδε τον 18χρονο, που εργαζόταν σε εστιατόριο της αλυσίδας Wendy’s, να διαπληκτίζεται με τη γιαγιά του, υποστηρίζοντας ότι ήταν «οργισμένος επειδή δεν αποφοίτησε» από το λύκειο.

Η γιαγιά ούρλιαξε στη συνέχεια «με πυροβόλησε, με πυροβόλησε» και ο Ράμος πήδηξε στο αυτοκίνητό του, απομακρύνθηκε και αφού τράκαρε λίγο πιο κάτω, βγήκε έξω και ξεκίνησε το μακελειό. Όπως αναφέρει η Washington Post, ο μακελάρης του Τέξας πήγε στο δημοτικό σχολείο και άρχισε να σκοτώνει τα παιδιά ένα 24ωρο μετά την αποφοίτηση των συμμαθητών του. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γιαγιά του υπέκυψε στα τραύματά της.

«Μερικές φορές φερόταν πολύ ωμά στα κορίτσια κι έναν από τους μάγειρες ρωτώντας απειλητικά: “ξέρετε ποιος είμαι εγώ;”. Και έστελνε και ανάρμοστα μηνύματα στις κυρίες», είπε ένας από τους συναδέλφους του. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν πολλά βίντεο με τον μακελάρη να πλακώνεται στο ξύλο με άλλα άτομα φορώντας γάντια πυγμαχίας σε τοπικό πάρκο. «Τα κουβαλούσε μαζί του», είπε.

Τέσσερα 24ωρα πριν από το μακελειό ο Ράμος φέρεται να έστειλε στον φίλο του μια φωτογραφία του αυτόματου όπλου και ενός γεμιστήρα με φυσίγγια των 5,56 χιλιοστών. «Πρέπει να είχε κάπου επτά γεμιστήρες. Του λέω “αδελφέ, τι τα θες αυτά;” και μου απάντησε: “μην ανησυχείς”», είπε ο συμμαθητής του.

