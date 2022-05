ΗΠΑ: Ρεπόρτερ χτυπήθηκε στο κεφάλι από μπάλα του μπέιζμπολ με 152 χλμ/ώρα

Η ρεπόρτερ της Major League Baseball (MLB), Κέλσι Γουάινγκερτ, κάλυπτε τον αγώνα μεταξύ των Colorado Rockies και των San Francisco Giants όταν συνέβη το απρόοπτο.

Η 29χρονη, που καλύπτει τους Rockies, κοινοποίησε αργότερα μια φωτογραφία του τραυματισμού της στο Twitter και είπε ότι πέρασε πέντε ώρες στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

«Εκανα αξονική τομογραφία για να ελέγξω για εσωτερική αιμορραγία/κατάγματα και βγήκε καθαρή, δόξα τω Θεώ», έγραψε. «Μου έκαναν εσωτερικά και εξωτερικά ράμματα» πρόσθεσε.

Αυτή, πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτει θύμα ατυχήματος εν ώρα εργασίας.

Η Γουάινγκερτ είχε δεχτεί χτύπημα από μπάλα του μπέιζμπολ και το 2018, όταν κάλυπτε τους Atlanta Braves για το Fox Sports South. Τότε είχε υποστεί κάταγμα στο δεξιό κόγχο του ματιού.

Πηγή: huffingtonpost.gr

Checking in - Monday, I took a 95 MPH line drive to my head.



The @Rockies & @ATTSportsNetRM have treated me like family. Getting me treatment & to the best hospital ASAP. I was at hospital for 5 hours w/ David Woodman (GM of AT&T SN), his wife, Paula & my producer Alison Vigil. pic.twitter.com/UzhlCzclNE