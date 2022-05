Αεροσυνοδός κατηγορεί τον Έλον Μασκ για σεξουαλική παρενόχληση στο ιδιωτικό του τζετ

Όλα αυτά ύστερα από δημοσίευμα του «Business Insider», που επικαλείται αεροσυνοδό στο ιδιωτικό του τζετ, το οποίο ανήκει στην SpaceX, να τον κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση.

Η ίδια υποστηρίζει επίσης ότι, για να της κλείσει το στόμα, η εταιρεία της πρόσφερε 250 χιλιάδες δολάρια. Το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό της προσφέρθηκε το 2018.

Το δημοσίευμα του «Business Insider» ισχυρίζεται ότι, ο πάμπλουτος επιχειρηματίας πρότεινε στην αεροσυνοδό που δεν κατονομάζεται, να κάνουν σεξ αφού πρώτα της αποκάλυψε τον... ανδρισμό του και εν συνέχεια προσφέρθηκε να της αγοράσει ένα άλογο με αντάλλαγμα να του κάνει «ερωτικό μασάζ». Οι ισχυρισμοί αυτοί διατυπώνονται σε έγγραφα που υπογράφει υπό καθεστώς ανωνυμίας μία φίλη της αεροσυνοδού.

Ωστόσο, ο Μασκ πέρασε στην αντεπίθεση διαψεύδοντας χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς αυτούς στο Twitter. Θεωρεί ότι το θέμα «είναι πολιτικά υποκινούμενο» και το χαρακτήρισε «ποταπό». Πιστεύει ότι οι κατηγορίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης που αποκαλύφθηκαν χθες από το Insider ήταν μία «απεχθής» επίθεση με πολιτικό κίνητρο εν μέσω της εξαγοράς του Twitter έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Οι επιθέσεις εναντίον μου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από πολιτικά σκοπιά - και αυτό είναι «απεχθές» - αλλά τίποτα δεν θα με αποτρέψει από το να αγωνιστώ για ένα ευοίωνο μέλλον και το δικαίωμά σας στην ελευθερία του λόγου», γράφει στο Twitter και προσθέτει: «Και, για την ιστορία, αυτές οι άγριες κατηγορίες είναι εντελώς αναληθείς».

Αμφισβήτησε επίσης την αξιοπιστία της φίλης της της αεροσυνοδού, γράφοντας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι «μία ακροαριστερή ακτιβίστρια-ηθοποιός στο Λος Άντζελες»...

Ποιες είναι κατηγορίες σε βάρος του

Η αεροσυνοδός, η οποία δεν κατονομάζεται, κατηγορεί τον πάμπλουτο επιχειρηματία ότι, το 2016 της έτριψε το πόδι ενώ της πρώτα της έδειξε τα προσόντα του και εν συνέχεια της πρόσφερε δώρα με αντάλλαγμα ένα ερωτικό μασάζ.

Όπως αναφέρει το «Business Insider», η αεροσυνοδός που εργάστηκε ως μέλος του πληρώματος ήταν με σύμβαση στο στόλο αεροσκαφών της SpaceX. Της έδειξε το ανδρικό του μόριο σε στύση, όπως λέει, της έτριψε το πόδι χωρίς τη συγκατάθεσή της και προσφέρθηκε να της αγοράσει ένα άλογο με αντάλλαγμα ένα ερωτικό μασάζ.

Η αεροσυνοδός εκμυστηρεύτηκε επίσης στη φίλη της ότι, αφού πήρε τη δουλειά στην Space X, την ενθάρρυναν να πάρει άδεια ως μασέζ για να μπορεί να χαλαρώνει τον Έλον Μασκ. O δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της SpaceX και της Tesla φέρεται να της ζήτησε να τον επισκεφθεί στην καμπίνα του στη διάρκεια πτήσης με προορισμό το Λονδίνο, το 2016 «για ένα μασάζ σε όλο το σώμα».

Όταν έφτασε η αεροσυνοδός, διαπίστωσε ότι ο Μασκ «ήταν εντελώς γυμνός εκτός από ένα σεντόνι που κάλυπτε το κάτω μέρος του σώματός του. Κατά τη διάρκεια του μασάζ, υποστηρίζει η αεροσυνοδός, ο Μασκ «της έδειξε τα γεννητικά του όργανα» και στη συνέχεια «την άγγιξε και προσφέρθηκε να της αγοράσει ένα άλογο αν «έκανε περισσότερα», αναφερόμενος στην εκτέλεση σεξουαλικών πράξεων».

Η αεροσυνοδός, που έχει αδυναμία στην ιππασία, αρνήθηκε να τον ικανοποιήσει σεξουαλικά και συνέχισε το μασάζ. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του νομικού τμήματος της SpaceX , Κρίστοφερ Καρντάσι , δεν θέλησε να σχολιάσει το θέμα δηλώνοντας στο Business Insider: «Δεν πρόκειται να σχολιάσω καμία συμφωνία διακανονισμού», τόνισε.

Πηγή: protothema.gr



The attacks against me should be viewed through a political lens – this is their standard (despicable) playbook – but nothing will deter me from fighting for a good future and your right to free speech