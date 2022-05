Ο παλιός, καλός Τζορτζ Μπους που αγαπήσαμε - Καταδίκασε τη ρωσική εισβολή στο... Ιράκ»

Ο Μπους καταδίκασε την εισβολή στο... Ιράκ, αναφέροντας πως είναι «εντελώς αδικαιολόγητη και βάναυση», ενώ ήθελε να αναφερθεί στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Μπους έκανε την παραπάνω γκάφα σε ομιλία του στο προεδρικό του κέντρο στο Ντάλας, όπου μιλούσε για το αυταρχικό πολιτικό σύστημα της Ρωσίας.

«Το αποτέλεσμα είναι η απουσία ελέγχων και ισορροπιών στη Ρωσία και η απόφαση ενός ανθρώπου να ξεκινήσει μια εντελώς αδικαιολόγητη και βάναυση εισβολή στο Ιράκ», είπε ο Μπους, πριν κουνήσει το κεφάλι του και πει: «Εννοώ στην Ουκρανία».

Καθώς το κοινό βρέθηκε σε μια αμήχανη σιωπή, ο Μπους μουρμούρισε «το Ιράκ, ούτως ή άλλως», προκαλώντας γέλιο στο πλήθος. «Είμαι 75», πρόσθεσε γρήγορα, κατηγορώντας για τη γκάφα την ηλικία του, προκαλώντας ξανά γέλιο στο πλήθος.

Ο Πόλεμος του Ιράκ (Operation Iraqi Freedom) άρχισε στις 20 Μαρτίου 2003 από τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό την προεδρία του Τζορτζ Μπους και το Ηνωμένο Βασίλειο υπό την πρωθυπουργία του Τόνι Μπλερ, με στόχο την ανατροπή του τότε ηγέτη του Ιράκ, Σαντάμ Χουσεΐν. Αποτέλεσε μέρος του γενικότερου «πολέμου κατά της τρομοκρατίας», τους πολέμους δηλαδή που διοργάνωσαν οι ΗΠΑ μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο πόλεμος στο Ιράκ χωρίζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ξεκινά με την εισβολή των Αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ, στις 20 Μαρτίου 2003, και ολοκληρώνεται στα τέλη Απριλίου του 2003 με τα γεγονότα της πτώσης της Βαγδάτης στις 9 Απριλίου 2003 και την πτώση της κυβέρνησης Χουσεΐν. Ακολούθησε η σύλληψη των ηγετικών στελεχών της κυβέρνησης Χουσεϊν το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς και η σύλληψη του ίδιου του Χουσεΐν στις 13 Δεκεμβρίου του 2003, ο οποίος τελικά απαγχονίστηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2006.

Η δεύτερη και μακρύτερη φάση του πολέμου ξεκινά με την εξέγερση Ιρακινών κατά των δυνάμεων κατοχής και της νέας Ιρακινής κυβέρνησης το 2004. Η συνεχιζόμενη ένταση οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ Σιιτών και Σουνιτών από το Φεβρουάριο του 2006 έως τον Μάιο του 2008.

Στις 31 Αυγούστου 2010, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα κήρυξε το τέλος του πολέμου και διέταξε τους Αμερικανούς στρατιώτες να αποχωρήσουν από το Ιράκ. Οι τελευταίες Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις εγκατέλειψαν την χώρα τον Δεκέμβριο του 2011.

Η εισβολή στο Ιράκ συνάντησε έντονες διαμαρτυρίες σε ολόκληρο τον κόσμο και την έντονη αντίδραση της διεθνούς κοινότητας λόγω της παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου από ένα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, τις Η.Π.Α. Για την κυβέρνηση Μπους, ο πόλεμος στο Ιράκ δεν ήταν μια κίνηση αναγκαιότητας αλλά ένας πόλεμος από επιλογή. Πρόσχημα για τις ΗΠΑ υπήρξε "η κατοχή όπλων μαζικής καταστροφής από το καθεστώς του Ιράκ".

Speaking in Dallas this afternoon, former President George. W Bush made a significant verbal slip-up while discussing the war in Ukraine.



He tried referencing what he described as the “wholly unjustified and brutal invasion” — but said Iraq, instead of Ukraine. pic.twitter.com/tw0VNJzKmE