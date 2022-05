Γιατί ο Ίλον Μασκ «παγώνει» προσωρινά την εξαγορά του Twitter

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο ίδιος, γράφοντας σε tweet του πως η συμφωνία για την εξαγορά του Twitter «παγώνει», τουλάχιστον προσωρινά. Όπως εξηγεί, αυτό συμβαίνει έως ότου εξακριβωθεί αν οι ψεύτικοι λογαριασμοί αντιπροσωπεύουν πράγματι λιγότερο από το 5% των χρηστών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

«Η συμφωνία για το Twitter είναι προσωρινά σε αναμονή, εν αναμονή λεπτομερειών σχετικά με υπολογισμό που υποστηρίζει ότι οι λογαριασμοί spam/ψεύτικοι λογαριασμοί αντιπροσωπεύουν πράγματι λιγότερο από το 5% των χρηστών» γράφει συγκεκριμένα.

Την ανάρτησή του, ο επιχειρηματίας τη συνοδεύει με άρθρο του πρακτορείου ειδήσεων Reuters που έκανε λόγο για την προσωρινή «ακύρωση» της εξαγοράς.

Το αμύθητο ποσό που πρέπει να δώσει εάν ναυαγήσει το deal για την εξαγορά του Twitter

Ο Ίλον Μασκ (Elon Musk) θα πρέπει να καταβάλει αποζημίωση ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στην Twitter Inc, στην περίπτωση που ο καταγγείλει τη συμφωνία των 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων (41,33 δισεκατομμυρίων ευρώ) για την εξαγορά της εταιρίας, αναφέρθηκε χθες σε σχετικά έγγραφα.

Ένας από τους όρους για την καταβολή αποζημίωσης από τον Μασκ σχετίζεται με ενδεχόμενη αποτυχία της συμφωνίας, εξαιτίας δυσχερειών μετοχικού κεφαλαίου, χρέους ή περιορισμών σε δανειακή χρηματοδότηση που απαιτείται για την κάλυψη του ποσού της εξαγοράς, σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα.

Η Twitter Inc ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο Μασκ έχει εξασφαλίσει 25,5 δισεκατομμύρια δολάρια από δανειοδότηση, ενώ παρέχει μία δέσμευση ιδίων κεφαλαίων για 21 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρία του Twitter δεν μπορεί να δεχτεί μία πρόταση εξαγοράς από άλλο ενδιαφερόμενο, ενώ θα καταβάλλει την ίδια αποζημίωση για τον τερματισμό της παρούσας συμφωνίας υπό ειδικές συνθήκες, όπως αναφέρεται στα έγγραφα.

Τα έγγραφα αυτά ανέφεραν ότι η συμφωνία μπορεί να τερματιστεί αν δεν ολοκληρωθεί μέχρι την 24η Οκτωβρίου. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για ένα εξάμηνο, προκειμένου να καλυφθούν ειδικοί όροι που σχετίζονται με την τήρηση κανόνων κατά των μονοπωλίων, αλλά και εγκρίσεις αναφορικά με ξένες επενδύσεις.

Ο Μασκ είναι εκτελεστικός διευθυντής της εταιρίας παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων Tesla Inc, ενώ έκλεισε συμφωνία εξαγοράς του Twitter την Δευτέρα. Η συμφωνία προβλέπει τη μεταβίβαση του ελέγχου του μέσου κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείται από εκατομμύρια χρήστες, αλλά και παγκόσμιους ηγέτες, στον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn