Ο μυστηριώδης άντρας που μιλά με τον Πούτιν και τα σενάρια για διαδοχή (vid)

Ο Πούτιν εμφανίζεται να μιλάει με έναν άντρα και οι εικόνες κυκλοφορούν στα social media, με ορισμένους να μιλούν για τον άνθρωποι που μπορεί μια μέρα να αντικαταστήσει τον ηγέτη της Ρωσίας.

Το βίντεο ανάρτησε στο Twitter o Oυκρανός οδηγός αγωνιστικών αυτοκινήτων, Ιγκόρ Σούσκο, και έχει ήδη πάνω από 45.000 προβολές, σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό Newsweek. Ο Ιγκόρ Σούσκο υποστηρίζει ότι ο άνδρας αυτός είναι πιθανότατα ο Ντμίτρι Κοβάλεφ (Dmitry Kovalev).

«Ο νεαρός άνδρας που είχε μια μακρά και ειλικρινή συνομιλία με τον Πούτιν στην Κόκκινη Πλατεία είναι ο επικεφαλής τμήματος της ρωσικής προεδρικής διοίκησης, Ντμίτρι Κοβάλεφ», γράφει στο Twitter.

To Newsweek δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα ότι πρόκειται για την πραγματική ταυτότητα του άντρα. Ο Σούσκο αναφέρει ακόμη ότι η ταυτότητα του άνδρα δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

«Ωστόσο, οι φήμες άρχισαν να φουντώνουν ότι θα μπορούσε να είναι ο εκλεκτός διάδοχος του Πούτιν», πρόσθεσε.

Και η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Baza στο Telegram ανέφερε ότι, ο Βλαντιμίρ Πούτιν συνομιλεί με τον Κοβάλεφ που είναι πιθανόν ο διάδοχος του Ρώσου ηγέτη.

