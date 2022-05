Δημοσιογράφος του Al Jazeera νεκρή από πυρά Ισραηλινών - Στο πρόσωπο καρφώθηκε η σφαίρα (vid)

Η ανταποκρίτρια του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera στα παλαιστινιακά εδάφη, η Σιρίν Αμπού Άκλεχ, δολοφονήθηκε σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις την ώρα που κάλυπτε συγκρούσεις στη Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Που πρόκειται ξεκάθαρα για φόνο, κατά παράβαση των διεθνών κανόνων, οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής δολοφόνησαν εν ψυχρώ την ανταποκρίτρια του Al Jazeera στην Παλαιστίνη, τη Σιρίν Αμπού Άκλεχ, η οποία έγινε στόχος πραγματικών σφαιρών νωρίς σήμερα το πρωί», επεσήμανε το τηλεοπτικό δίκτυο σε ανακοίνωσή του.

Από την πλευρά της η υφυπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, η Λολουάχ αλ Χάτερ, τόνισε ότι η δημοσιογράφος του Al Jazeera σκοτώθηκε «με μια σφαίρα στο πρόσωπο».

«Η ισραηλινή κατοχή σκότωσε μία δημοσιογράφο του Al Jazeera, τη Σιρίν Αμπού Άκλεχ, ρίχνοντάς της μια σφαίρα στο πρόσωπο την ώρα που φορούσε γιλέκο με τη λέξη “press” και κράνος. Κάλυπτε την επίθεση στον καταυλισμό προσφύγων στη Τζενίν. Αυτή η τρομοκρατία του ισραηλινού κράτους πρέπει να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ, η άνευ όρων στήριξη στο Ισραήλ πρέπει να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ», τόνισε η αλ Χάτερ στο Twitter.

Η δημοσιογράφος κηδεύτηκε με Παλαιστινιακή σημαία στο φέρετρο, με πλήθος κόσμου να συρρέει στην κηδεία της και να θρηνεί.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ εκτίμησε ότι η δημοσιογράφος «πιθανόν» σκοτώθηκε από τα πυρά Παλαιστινίων.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας και το Αl Jazeera ανακοίνωσαν τον θάνατο αυτής της δημοσιογράφου από τα πυρά του ισραηλινού στρατού στη διάρκεια συγκρούσεων στον καταυλισμό προσφύγων στην Τζενίν, προπύργιο ένοπλων παλαιστινιακών ομάδων στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης.

Στη διάρκεια των σημερινών συγκρούσεων τραυματίστηκε ένας ακόμη δημοσιογράφος, ο Άλι αλ Σαμούντι, ο οποίος κατηγόρησε τον ισραηλινό στρατό ότι άνοιξε πυρ εναντίον των δημοσιογράφων.

«Βρισκόμασταν στον δρόμο για να καλύψουμε την επιχείρηση του στρατού όταν άνοιξαν πυρ εναντίον μας (…) Με χτύπησε μια σφαίρα. Η δεύτερη σφαίρα χτύπησε τη Σιρίν», διηγήθηκε αφού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

