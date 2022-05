Νικ Κέιβ: Η τραγωδία με τους δύο νεκρούς γιους μέσα σε επτά χρόνια

Ο θρυλικός τραγουδιστής πριν από επτά χρόνια έχασε και τον γιο του Arthur, σε ηλικία 15 ετών, όταν έπεσε από γκρεμό στο Μπράιτον.

Ο Jethro Lazenby πέθανε σε ηλικία 30 ετών και σύμφωνα με την Daily Mail Australia ζούσε μια εξαιρετικά ταραγμένη ζωή πριν από τον ξαφνικό θάνατό του στη Μελβούρνη.

Την 1η Νοεμβρίου πέρυσι είχε συλληφθεί όταν τον έπιασαν να κλέβει από ένα κατάστημα τρόφιμα αξίας 12,5 δολαρίων. Αργότερα την ίδια ημέρα συνελήφθη και πάλι γιατί έκλεβε φαγητό.

Ο Lazenby φυλακίστηκε τον Μάρτιο μετά από καταγγελίες ότι επιτέθηκε στη μητέρα του Beau Lazenby, πρώην μοντέλο με έδρα τη Μελβούρνη, επειδή εκείνη αρνήθηκε να του αγοράσει ένα πακέτο τσιγάρα. Η βίαιη επίθεση έγινε μέσα στο σπίτι της.

Είχε ήδη αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση όταν επιτέθηκε στη μητέρα του, η οποία είχε σχέση με τον Κέιβ το 1990.

Η μητέρα τον βρήκε στην μπροστινή βεράντα μετά τα μεσάνυχτα της 7ης Μαρτίου, έγραφε τότε η Herald Sun. Του έστρωσε ένα κρεβάτι όταν εκείνος την έπεισε να μείνει μαζί της για το βράδυ.

Πηγές ανέφεραν στην Daily Mail Australia ότι ο Lazenby αντιμετώπιζε πρόβλημα με τον εθισμό από τα ναρκωτικά το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής του.

Ο δεύτερος γιος του Cave γεννήθηκε στη Μελβούρνη το 1991 και έμαθε ότι ο Cave ήταν ο πατέρας του μόλις σε ηλικία οκτώ ετών.

Άρχισε να ασχολείται με το μόντελινγκ και με την υποκριτική, με ρόλους στην ταινία Corroboree του 2007 και στην ταινία My Little Princess του 2011, στην οποία πρωταγωνιστούσε η Isabelle Huppert.

Πηγή: newsbeast.gr

Nick Cave's son Jethro Lazenby who was jailed for attacking mother DIES aged 30 two days after prison release-seven years after the star's 15-year-old son Arthur fell to his death from a cliff in Brighton. pic.twitter.com/CVf3JuPWnZ