Έλον Μασκ: «Αν πεθάνω μυστηριωδώς, χάρηκα που σας γνώρισα»

Ο 50χρονος δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας χρησιμοποιεί μια υπηρεσία διαδικτύου με την ονομασία Starlink, η οποία διακτινίζει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε απομακρυσμένες περιοχές του κόσμου.

Ο ουκρανικός στρατός χρησιμοποίησε έκτοτε την υπηρεσία διαδικτύου Starlink για να βοηθήσει στην απόκρουση της εισβολής της Ρωσίας στη χώρα.

Ο δισεκατομμυριούχος είπε ότι είχαν «αντισταθεί στις απόπειρες πειρατείας και παρεμβολής» από τους Ρώσους τον Απρίλιο και επικέντρωναν τις προσπάθειες της SpaceX σε αντίμετρα – σε βάρος άλλων πρότζεκτ.

Ο Μασκ τουίταρε πληροφορίες που παρείχε ο επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos, Dmitry Rogozin, στα ρωσικά ΜΜΕ το βράδυ της Κυριακής. Ο Rogozin κατηγορεί τον Μασκ ότι παραχώρησε εξοπλισμό της Starlink σε αυτό που αναφέρονται ως το «ναζιστικό τάγμα Αζόφ» καθώς και σε τμήματα του ουκρανικού στρατού, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Ο δισεκατομμυριούχος απάντησε όπως ήταν αναμενόμενο: «Η λέξη Ναζί δεν σημαίνει αυτό που νομίζει ότι σημαίνει».

Ακολούθησε ένα δεύτερο tweet που έλεγε: «Αν πεθάνω μυστηριωδώς, χάρηκα που σας γνώρισα».

Πολλοί απάντησαν στο μήνυμά του, ανάμεσα σε αυτούς και η μητέρα του. «Αυτό δεν είναι αστείο» έγραψε η μητέρα του Έλον Μασκ.

Πηγή: newsbeast.gr

.@Rogozin sent this to Russian media pic.twitter.com/eMI08NnSby