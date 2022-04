Η κατάθεση του θυρωρού και οι ατάκες που έκαναν τον Τζόνι Ντεπ να ξεσπάσει σε γέλια (vid)

Το κοινό και τα media λαμβάνουν, ωστόσο, κάποια δεδομένα ή αλλιώς κάποιες αλήθειες, που διαδραματίζονται κατά τη διάρκεια της πολύκροτης δίκης. Όπως για παράδειγμα, ειλικρινείς αντιδράσεις που προκαλούν γέλια ή δάκρια σε αυτούς που εμπλέκονται.

Ένα από τα πιο πρόσφατα περιστατικά, είναι όταν ο 58χρονος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα γέλια του κατά τη διάρκεια μιας μαγνητοσκοπημένης κατάθεσης που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και αφορά την κατάθεση του θυρωρού του κτιρίου όπου έμενε. Η κατάθεση του Αλεχάντρο Ρομέρο (Alejandro Romero) που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο την Τετάρτη καταγράφηκε τον περασμένο Ιανουάριο και φαινόταν να λαμβάνει μέρος στη συνέντευξη από το αυτοκίνητό του. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο Romero είπε ότι ήταν «πολύ αγχωμένος» και ότι «δεν ήθελε να ασχοληθεί άλλο με όλο αυτό».

«Είμαι κουρασμένος... Δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτή τη δικαστική υπόθεση... όλοι μας έχουμε προβλήματα και δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με όλο αυτό», είπε χαρακτηριστικά. Σε άλλο σημείο, ο άντρας κατέθεσε ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί αν «είδε σημάδια ή μώλωπες» στο πρόσωπο της Χερντ. «Απλώς δεν θυμάμαι κανένα σημάδι. Θα το είχα δει αν υπήρχε και θα το θυμόμουν γιατί αυτό είναι κάτι που φαίνεται».

Στη συνέχεια, περιέγραψε ένα περιστατικό στο οποίο η 36χρονη Χερντ τού ζήτησε να κάνει έρευνα για έναν εισβολέα επειδή υπήρχαν γρατζουνιές στην πόρτα, τις οποίες όμως είχε προκαλέσει ο σκύλος(!). Ο θυρωρός είπε ότι η Χερντ και ο φίλος της Ρόκι Πένινγκτον (Rocky Pennington) τού είπαν πως «κάποιος προσπάθησε να μπει στη μονάδα» στο κτίριο στο δυτικό Χόλιγουντ. «Τι; Λίγο πάνω από το πάτωμα; Ο σκύλος γρατζουνούσε», είπε και πρόσθεσε εμφανώς αγχωμένος, «Στο κεφάλι μου σκέφτομαι… νομίζει ότι κάποιος προσπαθεί να εισβάλει με γρατζουνιές λίγο πάνω από το πάτωμα;».

Εκεί ήταν το σημείο όπου ο Τζόνι Ντεπ ξέσπασε σε γέλια, όπως εξάλλου και ο κόσμος στο δικαστήριο.

«Ήταν τόσο τρομαγμένοι. Μου ζήτησαν να μπω στη μονάδα και να ψάξω δωμάτιο δωμάτιο. Το έκανα, είναι κομμάτι της δουλειάς μου», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Κάποια στιγμή, ο Romero, ο οποίος έδινε κατάθεση από το αυτοκίνητό του μέσω του κινητού του, φαίνεται να φυσά καπνό, πιθανότατα από κάποια συσκευή ατμίσματος. Χάνοντας την υπομονή του, άρχισε να οδηγεί, συνεχίζοντας να μιλά σε έναν από τους δικηγόρους της Χερντ, με το κινητό του στο ταμπλό.

Η δικηγόρος της Χερντ είπε αργότερα ότι ήταν «η πιο παράξενη κατάθεση» που είχε δει. Η δικαστής Penney Azcarate πρόσθεσε αναφορικά με αυτή την κατάθεση, «Δεν το έχω ξαναδεί αυτό».

Ο Romero γνώρισε την Χερντ στις 25 Μαΐου 2016, τέσσερις ημέρες μετά τον τελευταίο καυγά του ζευγαριού πριν από το διαζύγιο, που οδήγησε στην κόντρα των δύο πρώην και τη δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της ηθοποιού. Εκείνη υποστηρίζει ότι τη χτύπησε με ένα κινητό τηλέφωνο, εκείνος το αρνείται. Ο θυρωρός, όπως τόνισε, δεν είδε μελανιές ή γρατζουνιές στο πρόσωπο της Χερντ.

Ο Τζόνι Ντεπ γέλασε και πάλι την ώρα που ο θυρωρός είπε, ξεφυσώντας, ότι δεν τσέκαρε αν οι βλεφαρίδες της Χερντ «ήταν ίσιες». Γέλια προκάλεσε στο δικαστήριο και η απάντηση του Romero σε μια άλλη ερώτηση: «Δεν θυμάμαι τι έφαγα για πρωινό».

Courtroom Moment: #JohnnyDepp laughs at the prerecorded testimony of a front desk employee who worked at the penthouse building where Depp and #AmberHeard lived. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/GnBqMoNkkt