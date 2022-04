Νέα πρόκληση της Τουρκίας: «Πρόβα» απόβασης σε ελληνικό νησί στο πλαίσιο της "Γαλάζιας Πατρίδας"»

Η αποκάλυψη του ανεξάρτητου δικτύου Nordic Monitor, του αυτοεξόριστου -στη Σουηδία- Τούρκου δημοσιογράφου Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, προκαλεί αίσθηση

Σύμφωνα με το σχέδιο της άσκησης, ομάδες υποβρύχιας επίθεσης (SAT) άρχισαν να επιτίθενται σε στόχους στο νησί Γιλαντσίκ στην Μαρμαρίδα, Β.Α. της Ρόδου. «Ενώ μια ομάδα έπεσε στο νερό από ένα ελικόπτερο, μια άλλη ομάδα πλησίασε το νησί υποβρύχια. Τις ομάδες συνόδευε άλλη ομάδα που κατέβηκε με αλεξίπτωτο στο νησί από ελικόπτερο. Αφού οι ομάδες κατέστρεψαν τους εχθρικούς στόχους, υψώθηκε η τουρκική σημαία στο κατειλημμένο νησί» σημειώνει ο συντάκτης του Nordic Monitor, επισημαίνοντας πως: «Αν και η άσκηση καλύπτει τρεις θάλασσες, εξακολουθεί να υπογραμμίζει τη συνεχή στόχευση της Τουρκίας στα ελληνικά νησιά, όπως και το προηγούμενο έτος. Το επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι ο φανταστικός εχθρός στις επιχειρήσεις είναι η Ελλάδα».

Μιλώντας στους παρατηρητές της άσκησης, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακαρ, κατηγόρησε για μία ακόμη φορά την Ελλάδα για την στρατικοποίηση των νησιών του Αγαίου, λέγοντας πως τα διμερή προβλήματα: «θα πρέπει να επιλυθούν στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Κατηγορώντας την χώρα μας πως καθυστερεί να συμμετάσχει σε διάλογο, ο Ακάρ ζήτησε από την Αθήνα να είναι πιο ενεργή, τονίζοντας πως οι συναντήσεις των στρατιωτικών αντιπροσωπειών των δύο χωρών θα πρέπει να συνεχιστούν. Παράλληλα σχολίασε πως οι νέοι εξοπλισμοί στους οποίους έχει προχωρήσει η Αθήνα «βλάπτει περαιτέρω τη φτωχή οικονομία της» και πως «ο ελληνικός λαός υποφέρει από αυτό».

Το Nordic Monitor υπενθυμίζει πως πρόσφατα η τουρκική αμυντική βιομηχανία Roketsan, παρουσίασε τον νέο της πύραυλο με ένα βίντεο προσομοίωσης που στόχευαν ελληνικά νησιά. Οι ειδικοί που ανέλυσαν τις εικόνες για το Nordic Monitor είπαν ότι η τοποθεσία από όπου εκτοξεύονται οι πύραυλοι στο βίντεο είναι η ακτή του Τσεσμέ στη δυτική Τουρκία και ότι ο δορυφορικός χάρτης στο βίντεο έχει αναπαραχθεί με μικρές αλλαγές. Δηλώνουν επίσης ότι οι πραγματικές νησίδες και οι βραχώδεις εικόνες που εμφανίζονται οπτικά στο βίντεο επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για τις ακτές του Τσεσμέ. Σε αυτή την περίπτωση, το μέρος που εμφανίζεται ως εχθρός στο βίντεο είναι το ελληνικό νησί της Χίου, το οποίο απέχει 4,1 μίλια από τις τουρκικές ακτές.

Το δίκτυο Nordic Monitor λειτουργεί με την ίδια λογική του WikiLeaks, δημοσιοποιώντας έγγραφα από ανώνυμες πηγές και διαρροές, που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έβλεπαν το φως της δημοσιότητας, που αφορούν κυρίως τη σημερινή Τουρκία. Το Nordic Research and Monitoring, καλύπτει θέματα για θρησκευτικά, ιδεολογικά και εθνοτικά κινήματα και ριζοσπαστικές ομάδες, με ιδιαίτερη έμφαση στην σημερινή Τουρκία.

Ο δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, αποτελεί «κόκκινο» πανί για τον Ερντογάν, λόγω σοβαρών αποκαλύψεων που προβαίνει κατά καιρούς, μέσα από τη σελίδα που διαχειρίζεται.

Πηγή: protothema.gr

