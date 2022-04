Διαρροή χλωρίου σε χημικό εργοστάσιο στις ΗΠΑ: «Βρείτε καταφύγιο όπου κι αν είστε»

Η αστυνομία της Λουιζιάνα έκλεισε αυτοκινητόδρομο κοντά στο εργοστάσιο και στις δύο κατευθύνσεις. Οι κάτοικοι καλούνται να κλείσουν καλά πόρτες και παράθυρα, να σβήσουν τα κλιματιστικά μηχανήματα και να αποφύγουν την έκθεση στον εξωτερικό αέρα.

Σύμφωνα με τις Αρχές η διαρροή ξεκίνησε έπειτα από το ξέσπασμα φωτιάς στο χημικό εργοστάσιο, το βράδυ της Δευτέρας, τοπική ώρα. Η φωτιά έσβησε λίγη ώρα αργότερα, με τα ειδικά συνεργεία να επιχειρούν ακόμα για τον περιορισμό της διαρροής.

Τα επίπεδα χλωρίου έξω από την εγκατάσταση, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν βρίσκονταν σε επικίνδυνο επίπεδο. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν διατάχθηκε η εκκένωση της περιοχής, αλλά ο περιορισμός των κατοίκων σε εσωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Λουιζιάνα, δεν υπήρχαν αναφορές για τραυματισμούς. Ασθενοφόρα ωστόσο είχαν παραταχθεί στην περιοχή και τα τοπικά νοσοκομεία τέθηκαν σε ετοιμότητα.

