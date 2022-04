Στην... τρίχα ο Μακρόν: Η προεκλογική φωτογραφία με το ανοικτό πουκάμισο που έγινε viral

Πιστή του ακόλουθος η προσωπική του φωτογράφος Soazig de la Moissoniere που καλύπτει την πλειοψηφία των δραστηριοτήτων του προσφέροντας μοναδικά στιγμιότυπα.

Η νεαρή φωτογράφος διατηρεί λογαριασμό στο instagram με περισσότερους από 170.000 ακόλουθους, μέσω του οποίου μοιράζεται σπάνια πλάνα από την καθημερινότητα του Μακρόν.

Έτσι έγινε και το μεσημέρι της Κυριακής, όταν η Soazig de la Moissoniere μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Μακρόν στη Μασσαλία.

Μεταξύ των φωτογραφιών που δημοσίευσε, υπήρξε μία που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων καθώς πρόκειται για τον Γάλλο πρόεδρο καθισμένο σε έναν καναπέ, χαμογελαστό με ανάλαφρη διάθεση και... ξεκούμπωτο πουκάμισο.

