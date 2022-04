Αυτές είναι οι τελευταίες στιγμές της ρωσικής ναυαρχίδας Moskva πριν βυθιστεί (pics)

Το ρωσικό καταδρομικό φαίνεται ότι βυθίστηκε από δύο ουκρανικούς πυραύλους Neptune, ενώ μια από τις φωτογραφίες αναφέρεται ότι είναι η τελευταία πριν το πλοίο βυθιστεί στη Μαύρη Θάλασσα.

Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα γίνεται εμφανής η κλίση που έχει πάρει η τυλιγμένη στις φλόγες ρωσική ναυαρχίδα, κάτι που οδήγησε στη βύθισή της.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι η ναυαρχίδα βυθίστηκε όχι από τους ουκρανικούς πυραύλους, αλλά από εκρήξεις στις αποθήκες πυρομαχικών του πλοίου. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα κανένα στοιχείο για το πλήρωμα των 510 ατόμων, παρά μόνο ότι όλοι μεταφέρθηκαν από το πλοίο με ασφάλεια. Υπάρχουν όμως αναφορές ότι πολλά μέλη του πληρώματος αγνοούνται ή ότι είναι νεκροί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μόσχα έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει μέρος του πληρώματός του, αλλά και τον πλοίαρχό του που φερόταν να είναι νεκρός.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το πλοίο έχει κλίση προς την πλευρά του λιμανιού και υπάρχουν μαύρα σημάδια σε σημεία που επιβεβαιώνουν τις ουκρανικές περιγραφές για βύθιση του πλοίου από δύο πυραύλους.

Αναλυτές και ειδικοί που επικαλείται το βρετανικό Μέσο, λέγεται ότι εξέτασαν τις εικόνες από το φλεγόμενο Moskva και λένε ότι όντως φαίνονται αυθεντικές.

Πηγή: ethnos.gr

This is the Russian Flagship #Moskva before she sank. It's impossible to fully assess the situation aboard based on one picture but marine salvage masters must make assumptions based on little information. As a ship captain and ship fire author here's what appears to be likely🧵 pic.twitter.com/pUjqo4j3Bs