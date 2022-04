Έλληνας από τη Σανγκάη: «Ό,τι βλέπετε στα βίντεο είναι 100% αληθινό»

Ο Γιάννης Τζογανάκης πήγε στη Κίνα πριν από 14 χρόνια λόγω της δουλειάς του. Εργάζεται στον τομέα της ναυτιλίας και είναι παντρεμένος με Κινέζα με την οποία έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Διαμένουν σε συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Pudong και τις τελευταίες μέρες δεν μπορούν ούτε καν να βγουν από την πόρτα του κτιρίου. «Αν το κάνεις, έρχονται και σε βρίσκουν διότι εδώ τα πάντα παρακολουθούνται» θα πει.

Τα μέτρα περιορισμού που έχουν επιβάλει οι τοπικές Αρχές είναι τόσο αυστηρά που απαγορεύεται μέχρι και η πρόσβαση στο σούπερ μάρκετ για είδη πρώτης ανάγκης.

«Αν θες τρόφιμα ή φάρμακα, απλά τα παραγγέλνεις και σου έρχονται με υπηρεσία ντελίβερι στο σπίτι. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Δυστυχώς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τις πλατφόρμες, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Εγώ έχω παραγγείλει κάποια πράγματα εδώ και μια εβδομάδα και ακόμα να τα παραλάβω» προσθέτει.

Στο εύλογο ερώτημα, γιατί τέτοιος πανικός αφού όλοι γνωρίζουν πως πρόκειται για την μετάλλαξη Omicron που προκαλεί ήπια συμπτώματα, ο Γιάννης Τζογανάκης, εξηγεί ότι η επιβολή ενός τόσου αυστηρού lockdown εχει προκαλέσει σύγχυση στους κατοίκους της Σαγκάης. «Πολλοί πιστεύουν ότι είναι μια καινούρια μετάλλαξη που δεν έχει ανακοινωθεί, άλλοι θεωρούν πως τα κινεζικά εμβόλια δεν είναι τόσο ισχυρά όσο τα υπόλοιπα. Και βέβαια η Κίνα θέλει να έχει μηδέν κρούσματα, αν και αυτό δεν είναι τόσο εύκολο να συμβεί».

Σε ένα δεύτερο εύλογο ερώτημα, αν όλα αυτά που βλέπουμε στη τηλεόραση και στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ο Γιάννης Τζογανάκης, απαντά κατηγορηματικά. «Ναι. Το lockdown στη Κίνα, σημαίνει ότι δεν βγαίνεις από το σπίτι σου. Τώρα εάν φέρεις αντίρρηση και βγεις, τότε υπάρχει πρόβλημα. Έρχεται η αστυνομία και σε μαζεύει επιτόπου. Αυτά τα βιντεο που κυκλοφορούν είναι 100% αληθινά».

Την ώρα που μιλάμε μέσω messenger, μου μεταφέρει την πληροφορία ότι στη Σαγκάη συζητούν το ενδεχόμενο της πλήρης άρσης των μέτρων… στο τέλος Μαΐου. Αυτό σημαίνει ότι 26 εκατ. πολίτες θα αναγκαστούν να παραμείνουν κλεισμένοι στα διαμερίσματα τους για ενάμιση μήνα ακόμη.

«Δυστυχώς έτσι είναι, εκτός κι αν ενδιάμεσα χαλαρώσουν κάπως τους περιορισμούς. Αυτή τη στιγμή έχεις δικαίωμα να βγεις από το σπίτι σου μόνο αν χρειαστεί να μεταφερθείς στο νοσοκομείο, αλλά κι αυτό θέλει μεγάλη χαρτούρα. Ο κόσμος έχει κουραστεί και πιστεύω ότι όσο περνάει το καιρός, θα έχουμε και περισσότερες αντιδράσεις από εκείνους που δεν θέλουν να συμμορφωθούν με τα μέτρα».

Στο ερώτημα, ποια είναι ενημέρωση που δίνουν τα κινεζικά μίντια στο κόσμο, ο Γιάννης Τζογανάκης, λέει ότι το μόνο που μπορεί να περάσει προς τα έξω, είναι η γραμμή της κυβέρνησης. «Οτιδήποτε άλλο βγει προς τα έξω, αμέσως διαγράφεται» εξηγεί.

