Ο Μπάιντεν χαιρέτησε τον... φανταστικό του φίλο και στο twitter επικράτησε πανδαιμόνιο (vids)

Τον γύρο των social media κάνει βίντεο από δείχνει τον Τζο Μπάιντεν να χαιρετά έναν «φανταστικό φίλο» του μετά από ομιλία του, γεγονός που εγείρει νέα ερωτήματα για τη νοητική υγεία του προέδρου των ΗΠΑ. Και αυτή η γκάφα, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων τόσο στους Ρεπουμπλικανούς, όσο και στους χρήστες του διαδικτύου.

Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις ο Τζο Μπάιντεν ολοκλήρωσε, το βράδυ της Πέμπτης (14.04.2022), την ομιλία του για την κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα στις ΗΠΑ. Όπως φαίνεται και στο βίντεο παρακάτω, ο Αμερικανός πρόεδρος έστρεψε το κορμί του προς τα δεξιά κι άπλωσε το χέρι του για να δώσει μια χειραψία.

Το πρόβλημα βέβαια ήταν ότι… δεν υπήρχε κανείς!

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στον Τζο Μπάιντεν. Το ίδιο είχε συμβεί στον πρόεδρο των ΗΠΑ και πριν από μερικές ημέρες μετά από εκδήλωση στον Λευκό Οίκο παρουσία του Μπαράκ Ομπάμα, μόνο που τότε υπήρχε μια εξήγηση, καθώς όλοι οι παριστάμενοι είχαν στρέψει την προσοχή τους στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.

Πανικός στο Twitter

Όπως ήταν αναμενόμενο η νέα γκάφα του Τζο Μπάιντεν προκάλεσε την αντίδραση των Ρεπουμπλικανών, με τον γερουσιαστή Τεντ Κρουζ να επισημαίνει την αγωνία του για την νοητική κατάσταση του προέδρου των ΗΠΑ. Χαμός όμως έγινε και στο Twitter, αφού ήταν πάρα πολλοί οι χρήστες που έσπευσαν να σχολιάσουν τη χειραψία του Αμερικανού προέδρου με τον «φανταστικό του φίλο».

Πηγή: newsit.gr



Biden shakes hands with thin air after North Carolina speech https://t.co/QxBaFKiXBU via @nypost lol — Keron TriniGun Cyrus (@keron20) April 15, 2022

Biden and the Void.

At the end of his speech at the Agricultural Academy of North Carolina, the US president shook hands with his inner self.#dementia pic.twitter.com/ZT5DLLNdRJ — Viktoriya Samarina (@viktoriyarus34) April 15, 2022