Απίστευτες εικόνες στη Σανγκάη: Αρπάζουν πολίτες με δαγκάνες και τους σέρνουν σε κέντρα καραντίνας (vid)

Ολόκληρα κτίρια μετατρέπονται σε κέντρα καραντίνας, οι Αρχές χρησιμοποιούν – κυριολεκτικά – κάθε μέσο για να σταματήσουν τη διασπορά του, παιδιά χωρίζονται από τους γονείς τους, κατοικίδια θανατώνονται γιατί οι ιδιοκτήτες τους βρέθηκαν… θετικοί στον ιό!

Οι κάτοικοι της Σανγκάης ζουν ένα εφιάλτη, αφού το επίκεντρο της πανδημίας του κορωνοϊού εντοπίζεται πλέον στην οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας και το αυστηρό lockdown έχει προκαλέσει δραματικές επιπτώσεις στην πλειονότητα των 25 εκατομμυρίων κατοίκων της. Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί αποσβολωμένη τα όσα εκτυλίσσονται.

Ολόκληρα κτίρια κατοικιών – τα οποία στεγάζουν χιλιάδες κόσμου – μετατρέπονται καθημερινά σε κέντρα καραντίνας από τις Αρχές της Σανγκάης, μια κίνηση που έχει προκαλέσει οργή και αντιδράσεις από τους γείτονες που ανησυχούν ότι κινδυνεύουν να μολυνθούν από κορωνοϊό. Πολλές φορές μάλιστα οι πολίτες αναγκάζονται να πάνε σε αυτά, ακόμα και με τη χρήση… βίας!

Χτυπούν και συλλαμβάνουν πολίτες

Χαρακτηριστικό είναι ένα περιστατικό, που μεταδόθηκε απευθείας στην κινεζική πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων WeChat, και φαίνονται περίπου 30 άνθρωποι που φορούν προστατευτικές στολές με τη λέξη «αστυνομία» στην πλάτη τους να συγκρούονται με άλλους ανθρώπους έξω από ένα συγκρότημα κατοικιών και να συλλαμβάνουν τουλάχιστον έναν. Μία γυναίκα ακούγεται να κλαίει την ώρα που μαγνητοσκοπεί τη σκηνή. Το βίντεο παρακολούθησαν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι προτού κατέβει αιφνιδιαστικά από την πλατφόρμα, η οποία ανακοίνωσε ότι περιείχε «επικίνδυνο περιεχόμενο».

«Δεν είναι ότι δεν θέλω να συνεργαστώ με το κράτος, αλλά πώς θα νιώθατε αν ζούσατε σε ένα συγκρότημα κτιρίων (…) όπου όλοι έχουν βρεθεί αρνητικοί (στην covid-19) και επιτρέπεται να εισέλθουν αυτοί οι άνθρωποι;», διερωτήθηκε η γυναίκα που τραβούσε το βίντεο.

Σε ένα άλλο βίντεο φαίνεται ένας άντρας που βγαίνει στο μπαλκόνι του για να αποφύγει τις αρχές που θέλουν να τον μεταφέρουν σε κέντρο καραντίνας. «Είστε κακοποιοί, υπόκοσμος», φωνάζει. Εκείνοι όμως βγαίνουν τον χτυπούν και τον περιορίζουν. Με ειδικά εξαρτήματα που μοιάζουν με δαγκάνες, αστυνομικοί αρπάζουν και χτυπούν πολίτες που δεν τηρούν τα μέτρα.

Ο όμιλος Zhangjiang, στον οποίο ανήκει το συγκρότημα κτιρίων, ανακοίνωσε ότι οι αρχές μετέτρεψαν πέντε από τα άδεια κτίρια του σε εγκαταστάσεις καραντίνας και τον ενημέρωσαν ότι το ίδιο θα γίνει και με ακόμη εννέα. Ο όμιλος πρόσθεσε ότι μετέφερε 39 ενοικιαστές σε δωμάτια σε άλλο σημείο του συγκροτήματος κατοικιών και τους προσέφερε αποζημίωση.

«Το απόγευμα της 14ης Απριλίου, όταν η εταιρεία μας οργάνωσε την ανέγερση του φράκτη απομόνωσης, κάποιοι ένοικοι εμπόδισαν την κατασκευή του», επεσήμανε ο όμιλος, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον το πρόβλημα έχει επιλυθεί.

Βάσει της πολιτικής μηδενικής covid-19 που ακολουθεί η Κίνα όποιος βρίσκεται θετικός στον κορονοϊό μεταφέρεται σε κέντρο καραντίνας, ακόμη κι αν δεν εμφανίζει συμπτώματα, ενώ οι γείτονές του παραμένουν σε απομόνωση στα σπίτια τους για 14 ημέρες. Για τον λόγο αυτό οι ένοικοι των συγκροτημάτων κατοικιών που μετατρέπονται σε χώρους καραντίνας ανησυχούν μήπως κολλήσουν covid-19.

Χωρίζουν γονείς και παιδιά

Οι Αρχές της Σανγκάη μάλιστα δεν διστάζουν να αποχωρίσουν παιδιά από τους γονείς- αν βρεθούν τα παιδιά θετικά- ενώ προχωρούν ακόμα και σε συλλήψεις ανθρώπων μέσα στα σπίτια τους, εάν υπάρχουν υποψίες ότι έχουν κορωνοϊό. Ο θυμός και η απογοήτευση έχει επιδεινωθεί από ιστορίες γονέων που χωρίστηκαν από τα μολυσμένα παιδιά τους, ακόμη και… νήπια!

Στο στόχαστρο ακόμα και τα κατοικίδια…

Μέχρι και κατοικίδια των θετικών πολιτών στον κορωνοϊό έχουν μπει στο στόχαστρο των Αρχών, με τις εικόνες να είναι ιδιαίτερα σκληρές!

Σχολεία και εκθεσιακά κέντρα γίνονται κέντρα καραντίνας

Ο νέος κορωνοϊός εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο τέλος του 2019 στην κινεζική πόλη Γιουχάν. Το lockdown που επιβλήθηκε εκεί στις αρχές του 2020 αποτέλεσε προάγγελο της πολιτικής που ακολούθησε στη συνέχεια το Πεκίνο χάρη στην οποία περιορίστηκε σημαντικά η κυκλοφορία του ιού για τα επόμενα δύο χρόνια.

Όμως στις αρχές του 2022 εστίες του ιδιαίτερα μεταδοτικού παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον εμφανίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι αρχές της πόλης έχουν αρχίσει να μετατρέπουν σχολεία, νεόκτιστα κτίρια κατοικιών, όπως και εκθεσιακά κέντρα σε κέντρα καραντίνας και την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσαν ότι έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 160.000 κλίνες σε περισσότερα από 100 νοσοκομεία εκστρατείας.

Πηγή: newsit.gr

Ten nurses take care of 200 children who were separated from their parents in the epidemic in Shanghai, China. #TheGreatTranslationMovement pic.twitter.com/qYqtqsiNq6