Δασκάλα έσωσε μαθητή που πήγε να πνιγεί καταπίνοντας πλαστικό καπάκι (vid)

Συγκεκριμένα, ο μικρός μαθητής Ρόμπερτ από την Ουάσινγκτον αποφάσισε να ανοίξει ένα μπουκάλι νερού με το στόμα. Ωστόσο, κατάπιε το καπάκι, που του κόλλησε στο λαιμό!

Ο μικρός έτρεξε γρήγορα στον νιπτήρα να το φτύσει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Άμεσα πήγε στην δασκάλα του και δείχνοντας τον λαιμό του προσπαθούσε να της δώσει να καταλάβει ότι πνιγόταν.

Η δασκάλα Τζανίς Τζένκινς με ψυχραιμία έπιασε τον μικρό και άρχισε να του κάνει τη λαβή Χάιμλιχ. Μετά από λίγες προσπάθειες ο μικρός έφτυσε το καπάκι και σώθηκε.

Το περιστατικό έγινε στο East Orange Community Charter School την προηγούμενη εβδομάδα και το βίντεο έφερε στην επιφάνεια το ΑBC.

«Έδειχνε τον λαιμό του και ήταν εντελώς ταραγμένος», εξήγησε η δασκάλα και συμπλήρωσε: «Δεν μπορούσε να μιλήσει, οπότε τότε απλά τον γύρισα και έκανα τη μέθοδο Χάιμλιχ».

Ο μικρός Ρόμπερτ εξήγησε πως το μπουκάλι δεν άνοιγε με τα χέρια και έτσι το άνοιξε με τα δόντια και γι’αυτό κατέληξε στον λαιμό του: «Πήγα στον νεροχύτη και προσπάθησα να το βγάλω, αλλά δεν μπορούσα. Έτσι, έτρεξα πολύ γρήγορα στην κυρία Τζένκινς».

Πηγή: newsit.gr

