Ο κοσμαγάπητος Jimmy Savile ήταν ένας άθλιος παιδεραστής - Γιατί πρέπει να δουν όλοι το ντοκιμαντέρ του Netflix

Γνωρίζατε τον διάσημο Jimmy Savile; Εμείς όχι! Τον μάθαμε από το Netflix και εντυπωσιαστήκαμε. Για πάμε...

Μια βόλτα, απόβραδο στα κανάλια της ελληνικής τηλεόρασης και η έρημος Γκόμπι μοιάζει ολάνθιστος μπαξές… Δεν έχεις κάτι να διαβάσεις ή δεν μπορείς να διαβάσεις για αρκετούς και σοβαρούς λόγους; Σπρώχνεις το χρόνο στο κρεβάτι βλέποντας τηλεόραση, μόνο… Κι όταν περάσεις από όλα τα κανάλια με δυσφορία και απέχθεια πολλές φορές για ό,τι εκπέμπουν, καταλήγεις στο λιμάνι της εξάρτησης: Netflix!

Χθες βράδυ λοιπόν αφού πήραμε μια ισχυρή δόση από «Πισπιρίγκου» και τον κουμπάρο τον ψαρά, από Ουκρανία και αληθινά ψέματα κι από κορονοϊό, που φεύγει για καλοκαίρι και ραντεβού τον Σεπτέμβριο, το μάτι μας έπεσε σε έναν τίτλο στην πλατφόρμα του Netflix που είπαμε: Βάλ’το κι αν «δεν», πάμε στα σίγουρα στα αστεία του Seinfeld… Ο τίτλος; Jimmy Savile: A British Horror Story!

Ντοκιμαντέρ για μια ιστορία τρόμου; «Play» κι όπου βγει. Και πού βγήκε; Στο «αριστούργημα»!

Αρχίζει να ξετυλίγεται η βιογραφία κάποιου Τζίμι Σάβιλ, που (ντρέπομαι που το λέω, αλλά…) δεν γνώριζα την ύπαρξή του, όμως στο Μεγάλο Νησί την γνώριζαν και μάλιστα την επιδοκίμαζαν: Από τη Μάργκαρετ Θάτσερ και σύσσωμη τη βασιλική οικογένεια μέχρι τους Beatles τους Rolling Stones και ολόκληρο το νεανικό και όχι μόνο κοινό της Βρετανίας από τα χρόνια της αθωότητας του ’60 μέχρι τα πονηρά των ημερών μας αποθέωναν τον Τζίμι!

Ο Τζίμι; Ένας ξερακιανός Βρετανός με μαλλί ξανθό καρεδάκι σαν της Ρένας Παγκράτη της συγχωρεμένης, γουρλομάτης, υπερκινητικός, με την ανωμαλία ζωγραφισμένη στο βλέμμα και στο χαμόγελο (που δεν την πρόσεξε κανείς τότε…)· μουσικός παραγωγός επίσημα, φίλος των διάσημων ροκ συγκροτημάτων της εποχής και τρελός στην εποχή της τρέλας της 10ετίας του ’60!

Και το τρελός δίχως εισαγωγικά αφού ήταν (επίτιμο) μέλος, όπως ο ίδιος δήλωσε, στο club των ψυχικά διαταραγμένων του Ηνωμένου Βασιλείου…

Ο Τζίμι βγήκε από τις σκοτεινές στοές των ανθρακωρυχείων, όπου εργάστηκε ως έφηβος κι είπε: «Τώρα ρουφάω όσο περισσότερο φως μπορώ»… κι έπαθε φωτοτροπισμό! Μετά έγινε επαγγελματίας παλαιστής, μαραθωνοδρόμος, ντισκ τζόκεϊ (ο πρώτος που χρησιμοποίησε διπλό πικ απ) κι έπειτα ήρθε η απογείωση!

Ο Τζίμι, λοιπόν, δεν έγινε δημοφιλής με αυτά. Ήταν και τηλεοπτικός παρουσιαστής στο BBC και μάλιστα εκπομπών πετυχημένων όπως της Top of the Pops (της μακροβιότερης εβδομαδιαίας μουσικής εκπομπής στον κόσμο) και του θρυλικού Jim'll Fix It (Ο Τζιμ θα το κανονίσει, σε ελεύθερη μετάφραση), που ήταν σαν το δικό μας «Πες το και θα γίνει», εκείνο που παρουσίαζε η Τζοβάνα Φραγκούλη και κάθε παιδάκι έγραφε ένα γράμμα κι έλεγε το όνειρό του: «Θέλω να πάω βόλτα με μια Φεράρι!»... Τσουπ, να η Φεράρι απ’ έξω κι ο πιτσιρικάς στη θέση του συνοδηγού.

Κι εκτός από πετυχημένος μουσικός παραγωγός και τηλεπαρουσιαστής ο Τζίμι - που η όψη του θύμιζε μάγισσα που έχει πέσει σε νευρική ανορεξία - ήταν και φιλάνθρωπος. Αμε! Πήγαινε σε νοσοκομείο και έκανε τον τραυματιοφορέα, είχε γίνει (επίτιμος κι εκεί) πρόεδρος ιδρύματος - νοσοκομείου για ψυχικά ασθενείς του διάσημου Broadmoor Hospital· με δικές του ενέργειες συγκεντρώθηκαν εκατομμύρια λίρες και ανοικοδομήθηκε το Stoke Mandeville Hospital, που ειδικευόταν σε μυοσκελετικά προβλήματα και ο Τζίμι με το ντύμα του Καλού Σαμαρείτη, τα πορτοκαλί γυαλιά και το σαρδόνιο χαμόγελο πίσω από κάθε φιλανθρωπική προσπάθεια, αποθεωνόταν από όλους!

Ο πρίγκιπας Κάρολος τον συμβουλευόταν, ο σύζυγος της βασίλισσας Φίλιππος τον είχε κολλητό του, η Νταϊάνα τον θαύμαζε, η Μάργκαρετ Θάτσερ τον λάτρευε και τον καλούσε στο εξοχικό της και γενικά ολόκληρη η Βρετανία «Τζίμι Σάβιλ» έλεγε κι έκλαιγε… Κι ένα μεσημέρι η Ελισάβετ τον έχρισε και Ιππότη, σερ δηλαδή! Και τότε πια ο Τζίμι πετούσε!

Κι αφήνουμε την υπόθεση της «Μητέρας Τερέζας» των Άγγλων και πάμε στο ντοκιμαντέρ: Αν δεν γνωρίζεις την υπόθεση του γεροΤζίμι, ο σκηνοθέτης σε ταξιδεύει αργά, αλλά σταθερά στον επίπλαστο κόσμο του διάσημου τηλεπαρουσιαστή και σε αφήνει να αναρωτιέσαι:

«Μα τι έκανε αυτός ο άγιος άνθρωπος και φθάσαμε στο horror;». Μαγική η συνταγή: Η ιστορία αρχίζει για το πώς χτίστηκε ο Τζίμι, πώς έγινε διάσημος και απαραίτητος στους Άγγλους και δεν υπάρχει καμιά αναφορά στο σκοτεινό «υπόγειό» της ψυχής του, παρά μόνο στο δεύτερο μέρος της (ας την πούμε έτσι) μίνι σειράς αποκαλύπτεται το σκοτάδι. Δύο ώρες και κάτι, παρακολουθείς καθηλωμένος τον άσχημο Τζίμι και τη ζωή του και λες «ή παιδεραστής είναι ή κατά συρροή δολοφόνος»… Μόνο στη Βρετανία δεν το είχαν καταλάβει...

Ο Τζίμι δεν είχε ποτέ επιβεβαιωμένη σχέση ούτε με γυναίκα, ούτε με άνδρα, μόνο για τη μητέρα του έκλαψε και μόνο αυτή η γυναίκα εντοπίστηκε στη ζωή του, πριν αρχίσουν να ανοίγουν στόματα.

Κι εδώ καταλαβαίνεις, παρακολουθώντας το άριστο ντοκιμαντέρ, πως «αυτά» δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, όπως αβασάνιστα καταλήγουμε πολλές φορές όταν ακούσουμε μια είδηση που κρύβει συγκάλυψη ενός δημόσιου προσώπου και όχι μόνο.

Όταν άνοιξαν στόματα και το προφίλ του Τζίμι του Σάλιβ άρχισε να λερώνεται το ίδιο το BBC συγκάλυψε την υπόθεση. Τώρα ο Κάρολος ήταν από πίσω, η ψυχή της Θάτσερ; Οι «καθαροί» της Βρετανίας που όλο και κάπου βάλει και είχαν λερώσει τα χέρια τους; Η ουσία είναι ότι για τον Τζίμι μόνο ψίθυροι και εικασίες· κλήθηκε να απολογηθεί για κάποιες καταγγελίες, αλλά οι καταγγελίες αποσύρθηκαν…

Κι ένα πρωί ο Καλός Σαμαρείτης Τζίμι Σάβιλ «έφυγε» στα 85 του να πάει να δώσει τα διαπιστευτήρια του, στην είσοδο του Παραδείσου!

Ο Τζίμι θάφτηκε μέσα σε ένα χρυσό φέρετρο, η μισή Αγγλία πέρασε και τον προσκύνησε, δάκρυσε ακόμα και... το άγαλμα του Τσώρτσιλ και τα δελτία ειδήσεων, όπως πάντα υπερβολικά μίλησαν για τον «τελευταίο μεγάλο» που φεύγει… Και ξοπίσω από τον «μεγάλο», ακολούθησε η αποφορά μιας τρομακτικής και απεχθούς ζωής.

Η αποφορά της υστεροφημίας

Και τότε άνοιξαν στόματα και ο ασκός του Αιόλου. Και ο Τζίμι, αποκαλύφθηκε ότι ήταν ο πλέον απεχθής παιδόφιλος που λέρωσε με το χνάρι του το χώμα της Βρετανίας… Δεν σεβάστηκε ούτε διανοητικά ανάπηρα 12χρονα παιδάκια, ούτε έφηβες, ούτε αγοράκια. Το σκάνδαλο ήταν τόσο μεγάλο που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο η Βρετανία αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θέμα: Το 2014 η τότε υπουργός Εσωτερικών Τερέζα Μέι ανακοίνωσε τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής για τις Καταγγελίες Παιδικής Κακοποιησης.

Οι Άγγλοι έδειξαν ότι δεν ξέρουν από το δήθεν «ο νεκρός δεδικαιώται» και άλλες τέτοιες αηδίες και τον γκρέμισαν τον Τζίμι στη συνείδησή τους και τον τάφο του στο κοιμητήριο.

Κι ο Τζίμι, τα μόνα που έχασε τι ήταν η υστεροφημία του, έναν δρόμο με το όνομά του και η γρανιτένια πλάκα στο μνήμα του που είχε χαραχτεί η επιγραφεί: «It was great while it lasted», δηλαδή «Ήταν υπέροχο όσο κράτησε».

Εκατοντάδες αθώα πλάσματα όμως έχασαν τη ζωή τους κλείνοντας τα μάτια και φέρνοντας στο νου το γεροπόρνο Τζιμ.

Ήταν άθλιο τελικά και κράτησε πολύ! Να το δείτε το ντοκιμαντέρ! Αξίζει!

Νίκος Τζιανίδης

