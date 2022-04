Χαμός στο Twitter με το πουλί που κουτσούλησε τον Μπάιντεν κατά τη διάρκεια ομιλίας του (vid)

Την ώρα που ο Μπάιντεν παρουσίαζε τα σχέδιά του για να μειώσει τις τιμές του φυσικού αερίου κι ενώ είχε κατηγορήσει τον Πούτιν για τον πληθωρισμό που αγγίζει υψηλό 41 ετών στις ΗΠΑ, ξαφνικά ένας άσπρος λεκές εμφανίστηκε στο πέτο του σακακιού του, πυροδοτώντας καταιγισμό σχολίων και σεναρίων για την προέλευσή του.

Επικρατέστερο; Ότι "τον κουτσούλησε πουλί", σενάριο που δεν θα μπορούσε να ανήκει και στη σφαίρα της φαντασίας των δεκάδων χρηστών που απέδωσαν εκεί τον λεκέ, αφού ο τρόπος με τον οποίο η ιπτάμενη λευκή ουσία εμφανίζεται στο σακάκι του είναι πραγματικά μυστήριος.

Το περιστατικό έδωσε αφορμή για "διαγωνισμό" του πιο χλευαστικού και ευφάνταστου σχολίου στα social media, ωστόσο, αρκετοί ήταν κι εκείνοι που άδραξαν την ευκαιρία για να ασκήσουν κριτική στην πολιτική και τη ρητορική του Μπάιντεν, λέγοντας πως μεταθέτει τις δικές του ευθύνες για τα προβλήματα της χώρας του στον Ρώσο πρόεδρο και τον πόλεμο της Ουκρανίας. Πάντα βέβαια, με μία εμπαικτική επίκληση στην "κουτσουλιά του πουλιού".

Να σημειωθεί πως η ομιλία του Μπάιντεν δόθηκε μέσα σε εργοστάσιο βιοεπεξεργασίας για τη δημιουργία βιοαιθανόλης, το οποίο ο ίδιος, στην έναρξη της ομιλίας του χαρακτήρισε ως "γιγάντιο αχυρώνα", ενώ η Διευθύντρια Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου αλλά και ο ανταποκριτής του Bloomberg ανέφεραν πως ο λεκές προήλθε από... καλαμπόκι.

Πηγή: news247.gr

If you guys knew your way around a corn silo at all, you'd know it was corn. https://t.co/5oaoIjO5Le