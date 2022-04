Πλησιάζει η «μεγαλύτερη μάχη μετά τον Β' Παγκόσμιο» - Προ των πυλών του Ντονμπάς οι Ρώσοι (vid)

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ανασυνταχθεί, είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη για να εφορμήσουν κατά της ανατολικής Ουκρανίας και βρίσκονται προ των πυλών του Ντονμπάς, όπου οι Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν ήδη προειδοποιήσει για την πιο σφοδρή μάχη μέχρι τώρα στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Χαρακτηριστική ήταν, εξάλλου, η αναφορά του BBC στην επικείμενη μάχη του Ντονμπάς.

Και αυτό, διότι το διεθνές δίκτυο μετέδωσε τοποθέτηση του Πολωνού πρωθυπουργού, Ματέους Μοραβιέτσκι, ο οποίος -κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Βέλγο ομόλογό του- υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρόκειται να βιώσει τη μεγαλύτερη μάχη με τανκ από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου κι έπειτα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το BBC, αναμένεται η πλέον «αιματηρή και αποφασιστική» μάχη στην περιοχή αυτή της ανατολικής Ουκρανίας, την ώρα, δε, που και η Μαριούπολη περιμένει την τελική σύγκρουση, με τους Ρώσους να ισχυρίζονται ότι ήδη έχουν καταλάβει το λιμάνι της πόλης.

Ετσι, υπό τον φόβο της σφοδρής αυτής μάχης, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες της ανατολικής Ουκρανίας έχουν ήδη απομακρυνθεί άρον-άρον, προκειμένου να σωθούν, βρίσκοντας καταφύγιο στα δυτικά της χώρας.

Εχει ήδη ξεκινήσει η επίθεση στα ανατολικά

Την ίδια ώρα, πάντως, Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η ρωσική επίθεση στην περιοχή του Ντονμπάς «έχει ήδη ξεκινήσει».

Συγκεκριμένα, ο Βαντίμ Ντενισένκο, σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση προειδοποίησε ότι «αυτή η μεγάλη επίθεση έχει ήδη ξεκινήσει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται να είναι η επανάληψη της 24ης Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες αεροπορικές επιδρομές και εκρήξεις και είπαμε: "Ο πόλεμος ξεκίνησε". Η μεγάλη επίθεση de-facto έχει ήδη ξεκινήσει».

Μεγάλο ρωσικό κομβόι κινείται προς το Ντονμπάς

Στο μεταξύ, το CNN ταυτοποιούσε γεωλογικά ότι μία μεγάλη φάλαγγα του ρωσικού στρατού κατευθύνεται προς το Ντονμπάς, μεταδίδοντας ότι βρίσκεται κοντά στην περιοχή του Ροστόφ της Ρωσίας.

Μάλιστα, βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την εν λόγω ρωσική φάλαγγα.

Οχυρώνεται η ανατολική Ουκρανία -Τριπλάσια η δύναμη της Ρωσίας



Από τη μεριά τους, οι Ουκρανοί συνεχίζουν να οχυρώνονται στις αμυντικές θέσεις τους, με επίκεντρο φυσικά το Ντονμπάς, όπου το Κίεβο τροφοδοτεί με στρατιωτικό εξοπλισμό, τεθωρακισμένα οχήματα και συστήματα αεράμυνας.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν δυτικοί αξιωματούχοι αλλά και το Πεντάγωνο, το δυναμικό των Ρώσων είναι διπλάσιο ή και τριπλάσιο από εκείνο των Ουκρανών.

Συγκεκριμένα, δυτικός αξιωματούχος προειδοποίησε πως η Ρωσία προχωρά στον διπλασιασμό-τριπλασιασμό των στρατιωτών της στην ανατολική Ουκρανία για τη νέα φάση της εισβολής της.

Πολλοί πιστεύουν ότι από αυτή τη νέα φάση της εισβολής στην Ουκρανία στα ανατολικά θα αποφασιστεί και η τελική έκβαση του πολέμου.

Russian naval infantry battalion-sized unit with BTR-80/82-A APCs on the way to the Donbas region.



The video was filmed in the town of Matveev Kurgan in the Rostov Oblast.



Novatek gas station spot - 47.575889,38.883525 pic.twitter.com/GBOqGelzBP