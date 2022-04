Ουκρανία: Η στιγμή που γιατροί αφαιρούν σφαίρα από την καρδιά στρατιώτη και συνεχίζει να χτυπά (vid)

Η επέμβαση έγινε σε νοσοκομείο στο Κίεβο από μια ομάδα Ουκρανών και Λευκορώσων χειρουργών.

Τα σοκαριστικά πλάνα από την επέμβαση δείχνουν την καρδιά του στρατιώτη να πάλλεται, καθώς οι γιατροί αφαιρούν προσεκτικά τη σφαίρα. Αυτό το εκπληκτικό κατόρθωμα των γιατρών έρχεται στο φως της δημοσιότητας, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για 48η ημέρα και υπάρχουν πληροφορίες ότι η Ρωσία «εξαπέλυσε χημικά όπλα στη Μαριούπολη».

Ουκρανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο στρατιώτης εθεάθη αργότερα να στέκεται όρθιος δίπλα στους γιατρούς που του έσωσαν τη ζωή. Παρόλο που είχε πολλούς επιδέσμους και χρειάζονταν στήριξη στο στήθος, φαινόταν ευδιάθετος μετά την παραλίγο θανατηφόρα σύγκρουσή του με τις στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας.

Πηγή: newsit.gr

