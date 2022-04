Άνθρωποι σε απόγνωση: Ουρλιάζουν από τα παράθυρά τους στη Σανγκάη αντιδρώντας στο lockdown (vids)

Σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφορεί στο Twitter, σύμφωνα με το Newsweek, φαίνεται τα ψηλά κτίρια στη Σανγκάη τη νύχτα και οι άνθρωποι ακούγονται να ουρλιάζουν από τα παράθυρά τους.

«Οι κάτοικοι της Σανγκάης είναι οργισμένοι, δεν αντέχουν άλλο. Η στρατηγική μηδενικών κρουσμάτων Covid της Κίνας γίνεται επικίνδυνη» λέει ο Ian Bremmer, πολιτικός επιστήμονας και επικεφαλής του Eurasia Group.

Το βίντεο ανάρτησε αρχικά ο συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός Patrick Madrid και το έχουν δει περισσότερες από 3 εκατομμύρια φορές.

«Το βίντεο αυτό τραβήχτηκε χθες στην Σανγκάη, στην Κίνα, από τον πατέρα μιας στενής μου φίλης. Επιβεβαίωσε ότι είναι αυθεντικό: Άνθρωποι ουρλιάζουν μετά από μια εβδομάδα ολικού lockdown, δεν αφήνουν το διαμέρισμά τους για κανέναν λόγο», έγραψε στο Twitter.

Κλείσιμο των συνόρων, ατελείωτες καραντίνες, μαζική διενέργεια τεστ: προσκολλημένη σε μια στρατηγική «μηδενικών κρουσμάτων Covid», η Κίνα έχει καταγράψει σχετικά χαμηλά επίπεδα θανάτων από την αρχή της πανδημίας.

Αλλά με την εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον, η Σανγκάη ξεπέρασε τα 20.000 ημερήσια κρούσματα Covid-19. Και το lockdown, που αρχικά ανακοινώθηκε ως σταδιακό και τοπικό μέτρο, φαίνεται να τραβά επ’ αόριστον, τη στιγμή που ο υπόλοιπος κόσμος μαθαίνει να ζει με τον ιό.

Πολλοί από τους 25 εκατ. κατοίκους μοιάζουν κουρασμένοι από τις θριαμβευτικές δηλώσεις του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος και εκφράζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την οργή τους για τις ελλείψεις τροφίμων, το lockdown και τον υπερβολικό ζήλο των αρχών.

Πηγή: newsbeast.gr

shanghai residents mad as hell, can’t take it anymore.



china’s zero covid policy getting dangerous. pic.twitter.com/ZwFVXtlKzw