Το Κρεμλίνο απαντά: «Μόνο οι Ουκρανοί έχουν τον τύπο πυραύλου που έπληξε το Κραματόρσκ»

Η εταιρία των κρατικών σιδηροδρόμων της Ουκρανίας έχει ανακοινώσει ότι περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν στο πλήγμα αυτό, που συνέβη ενώ άμαχοι προσπαθούσαν να διαφύγουν σε ασφαλέστερα σημεία της χώρας. Μια εθελόντρια ανθρωπιστικής οργάνωσης που συμμετέχει στην απομάκρυνση των πτωμάτων δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι μόνο ο ουκρανικός στρατός διαθέτει αυτόν τον τύπο του πυραύλου που χρησιμοποιήθηκε και πρόσθεσε ότι ήταν παρόμοιος με αυτόν που έπληξε το κέντρο της πόλης Ντονέτσκ στις 14 Μαρτίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 17 άνθρωποι, σύμφωνα με το RIA.

Περίπου 4.000 άνθρωποι - οι περισσότεροι ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά - βρίσκονταν στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ όταν επλήγη σήμερα από ρωσικούς πυραύλους, δήλωσε ο δήμαρχος Ολεξάντρ Χονκαρένκο.

Διοικητής της αυτοανακυρηχθείας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ δήλωσε ότι το σημερινό πυραυλικό χτύπημα στον σιδηροδρομικό σταθμό είναι ουκρανική «προβοκάτσια», όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Οι απάνθρωποι Ρώσοι δεν εγκαταλείπουν τις μεθόδους τους» είπε ο Ζελένσκι.

Την επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ, όου περίμεναν αρκετοί Ουκρανοί για να εκκενώσουν τις περιοχές τους, κατήγγειλε με δήλωσή του ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. «Χωρίς να έχουν τη δύναμη και το θάρρος να μας αντιμετωπίσουν στο πεδίο της μάχης, καταστρέφουν κυνικά τον άμαχο πληθυσμό» ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Οι εισβολείς χτύπησαν με πύραυλο Tochka-u στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ, όπου χιλιάδες άμαχοι, ειρηνικοί Ουκρανοί περίμεναν για την εκκένωση... Περίπου 30 σκοτώθηκαν και 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους να ποικίλει. Αστυνομία και διασώστες βρίσκονται ήδη στο σημείο.

Οι απανθρωποι Ρώσοι δεν εγκαταλείπουν τις μεθόδους τους. Χωρίς να έχουν τη δύναμη και το θάρρος να μας αντιμετωπίσουν στο πεδίο της μάχης, καταστρέφουν κυνικά τον άμαχο πληθυσμό. Αυτό είναι κακό που δεν έχει όρια. Και αν δεν τιμωρηθούν, αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ» είπε ο Ζελένσκι.

