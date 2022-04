Ουκρανία: Βομβαρδίστηκε σιδηροδρομικός σταθμός από όπου φεύγουν άμαχοι - Πληροφορίες για 30 νεκρούς

Νωρίτερα η ίδια πηγή είχε αναφέρει ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σιδηροδρομικό σταθμό στο Κραματόρσκ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση αμάχων από περιοχές της Ουκρανίας που βομβαρδίζονται από τις ρωσικές δυνάμεις.

«Δύο πύραυλοι έπληξαν τον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ», ανέφεραν οι Ουκρανικοί Σιδηρόδρομοι στην προηγούμενη ανακοίνωσή τους.

Τρία τρένα που μετέφεραν αμάχους ακινητοποιήθηκαν στην ίδια περιοχή της Ουκρανίας χθες ύστερα από αεροπορική επίθεση εναντίον της σιδηροδρομικής γραμμής, σύμφωνα με τον επικεφαλής των σιδηροδρόμων.

Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι ρωσικές δυνάμεις ανασυντάσσονται για μια νέα επίθεση και ότι η Μόσχα σχεδιάζει να καταλάβει όσο το δυνατόν περισσότερα εδάφη στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, γνωστό ως Ντονμπάς, που συνορεύει με τη Ρωσία.

Οι τοπικές αρχές σε κάποιες περιοχές καλούν τους αμάχους να απομακρυνθούν όσο είναι ακόμα δυνατόν και σχετικά ασφαλές για να το κάνουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

#BREAKING

At least 20 dead in reported rocket attack on train station in eastern #Ukraine city of #Kramatorsk being used for civilian evacuations. pic.twitter.com/8vg14C1ZTS