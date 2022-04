Το μανικιούρ ενός πτώματος στη Μπούτσα - Αναγνωρίστηκε η ποδηλάτης που εκτελέστηκε από ρωσικό τανκ

Το χέρι με το ιδιαίτερο μανικιούρ μέσα στα χαλάσματα στη συγκλονιστική εικόνα, όπως αποδεικνύεται, ήταν αυτό της 52χρονης Iryna Filkina – μιας επίδοξης καλλιτέχνιδας που αναρτούσε μαθήματα ομορφιάς στις σελίδες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Αναγνωρίστηκε μετά την ευρεία κοινοποίηση της φωτογραφίας του χεριού της και του κόκκινου και ροζ βερνικιού νυχιών της στα social media, καθώς οι φρικαλεότητες στην πόλη ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Εκτός όμως από την αποκάλυψη της ταυτότητάς της, σοκαριστικό υλικό από drone που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα φαίνεται να έχει καταγράψει τη στιγμή που σκοτώθηκε καθώς έσπρωχνε το ποδήλατό της στο σπίτι, φορώντας ένα μπλε παλτό. Το βίντεο δείχνει ότι πυροβολήθηκε από ένα τανκ δευτερόλεπτα αφότου έστριψε σε μια γωνία.

Τα πλάνα έδειχναν έναν ποδηλάτη αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων να σπρώχνει το ποδήλατό του στο δρόμο, χωρίς να γνωρίζει ότι πολλά ρωσικά στρατιωτικά οχήματα καραδοκούσαν στη γωνία. Ένα δεύτερο βίντεο, που τραβήχτηκε ένα μήνα αργότερα, όταν οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν ανακαταλάβει την πόλη, έδειχνε έναν ποδηλάτη, επίσης με μπλε παλτό, στην ίδια τοποθεσία να κείτεται νεκρός στο πεζοδρόμιο.

Η κόρη της την παρακαλούσε να εγκαταλείψει την Μπούτσα

Δεδομένου ότι η μητέρα της αναγνωρίστηκε ως το θύμα στη φωτογραφία, η κόρη της Filkina – η οποία εγκατέλειψε την Μπούτσα πριν από την εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν – δήλωσε ότι παρακάλεσε τη μητέρα της να μην επιστρέψει με ποδήλατο στο σπίτι της την ημέρα που σκοτώθηκε και αντί γι’ αυτό να εγκαταλείψει την πόλη, όπως είχε κάνει η ίδια.

Την ίδια ημέρα, η μητέρα της δεν είχε μπορέσει να βρει χώρο σε ένα αυτοκίνητο που εκκένωσε την πόλη και προσπάθησε να γυρίσει με ποδήλατο στο σπίτι. Βρισκόταν μόλις 15 λεπτά μακριά από το σπίτι της όταν σκοτώθηκε.

Το σώμα της βρέθηκε πεσμένο στην άκρη του δρόμου δίπλα στο ποδήλατό της, με το χέρι της τεντωμένο στο πλάι. Τα έντονα κόκκινα και ροζ νύχια της ξεχώριζαν μέσα στο χώμα. Αφού η εικόνα κοινοποιήθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από νέες οργανώσεις, και καθώς τα τραγικά γεγονότα μέσα στην πόλη από τους Ρώσους κατακτητές συνθέτονταν, το μοναδικό μανικιούρ της γυναίκας αναγνωρίστηκε αμέσως από μια μακιγιέζ στο γειτονικό Γκόστομελ.

Η Anastasiia Subacheva δήλωσε στους New York Times ότι αναγνώρισε τα χέρια και τα ξεχωριστά νύχια της κ. Filkina από τα βίντεό της. Η κ. Subacheva δήλωσε στην εφημερίδα σε τηλεφωνική επικοινωνία ότι η καρδιά της ράγισε όταν είδε τη φωτογραφία.

Είπε ότι γνώριζε πολλές γυναίκες από την Μπούτσα, καθώς συχνά ταξίδευε στην πόλη για να μακιγιάρει πολλές γυναίκες εκεί. «Όταν την είδα, ένιωσα ότι η καρδιά μου άρχισε να σπάει», είπε στους Times.

